Paweł Golec, podobnie jak jego brat bliźniak, nigdy nie ukrywał, że jest bardzo rodzinny. Na jego Instagramie można znaleźć wiele zdjęć z żoną czy córkami. Tym razem zamieścił kadr z wakacji, na którym cała czwórka pozuje na plaży. Widać na nim, jak wyrosły córki muzyka. Maja wkracza nie tylko w dorosłość, ale także w świat muzyki. Zamierza iść w ślady ojca.

Paweł Golec z całą rodziną na wspólnym zdjęciu. Jego starsza córka ma już 18 lat! Idzie w ślady ojca

Muzyk na wakacyjnym selfie uwiecznił swoją żonę Katarzynę i dwie córki - Maję i Annę. Kadr zamieścił z wyjątkowego powodu. Niedawno małżeństwo obchodziło 20. rocznicę ślubu.

Mija 20 lat wspólnej podróży z Kasią. Życzę bardzo dużo miłości tobie Kasiu - przez kolejne lata. Dziękuję, że jesteś. Jestem szczęściarzem - napisał Paweł Golec na Instagramie.

Na jego profilu nie brakuje postów, w których wyraża swoje uczucia do żony. Golcowie pobrali się w 2001 roku. Dwa lata później urodziła się ich pierwsza córka - Maja. Dziś to już dorosła kobieta. Na zdjęciach widać, że jest bardzo podobna do mamy. Córka Pawła Golca także ma talent muzyczny i idzie w jego ślady. Ma rozwijające się konto na TikToku, które śledzi ponad osiem tysięcy osób, gdzie zachwyciła fanów własnym wykonaniem popularnych utworów. Maja nie tylko śpiewa, ale i gra na pianinie. Ma za sobą także nagrania własnych piosenek - dwa utwory wraz z teledyskami ukazały się na Youtubie.

Maja Golec, córka Pawła Golca fot. Youtube.com

Druga córka muzyka, Anna, ma dopiero osiem lat. Jednak biorąc pod uwagę, że bracia Golec na co dzień uczą dzieci gry na instrumentach, zapewne także wykazuje muzyczne zacięcie. Zobacz też: Edyta Golec spytana, czy myli męża z jego bratem. Zabawna reakcja wokalistki