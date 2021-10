Maffashion: "Halo, Plotek, proszę przyjechać na Instagrama!" Przybyliśmy, a tam... prawdziwa bomba

Maffashion postanowiła użyć swoich zasięgów w social mediach i nagłośnić, że polski projektant zrealizował pokaz podczas tygodnia mody w Mediolanie. Na swoim InstaStories udostępniła nagranie finału pokazu Roberta Czerwika, pogratulowała projektantowi i oznaczyła kilka polskich portali. W tym nas. Takiego tematu nie mogliśmy pominąć.

Maffashion oznaczyła nas, abyśmy napisali o Robercie Czerwiku

Robert Czerwik jest absolwentem wydziału grafiki POSSP, stażystą wydziału fotografii francuskiej Akademii Sztuki ESCAT i absolwentem katedry mody ASP w Łodzi. Do niedawna związany był ściśle z realizacją indywidualnych projektów dla najbardziej liczących się nazwisk świata show-biznesu. Ubierał Małgorzatę Rozenek, Edytę Górniak, Kasię Stankiewicz, Grażynę Wolszczak, Ewę Gawryluk, Izę Miko czy Adrianę Kalską. Dziś projektant realizuje też autorską kolekcję sukien ślubnych, kolekcję dziecięcą, a także ubrań do noszenia na co dzień. W jego showroomie można znaleźć też biżuterię i dodatki.

W tym roku Robert Czerwik odniósł kolejny sukces. Zaprezentował swoją kolekcję podczas Fashion Week w Mediolanie. Na profilu na Instagramie opublikował film, na którym podczas finału pokazu przechadza się po wybiegu razem z modelką w wyjątkowej sukni ślubnej. W komentarzach widzimy gratulacje od gwiazd, które nosiły kreacje projektanta.

Brawo - napisała Joanna Racewicz.

Piękna kolekcja! Gratulacje! - pochwaliła Agata Młynarska.

Emotki w kształcie serc zamieściła także Ewa Gawryluk.