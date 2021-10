Królowa Letizia - klasa i prawdziwa elegancja. Żona hiszpańskiego króla Filipa VI Burbona udowodniła to po raz kolejny.

Kwintesencja doskonałości na wystawie Goi

Królowa Letizia przyleciała do Szwajcarii. 8 października pojawiła się w muzeum sztuki Fondation Beyeler w Riehen, niedaleko Bazylei. Królowa Hiszpanii została poproszona o to, by otworzyć wystawę dzieł Francisca Goi pt. "Goya".

Na tę okazję Letizia wybrała nieco mniej formalny strój. Hiszpanka postawiła na sweterek w kolorze morskiej zieleni oraz ołówkową spódnicę za kolano. Ta odcieniem pasowała do wspomnianego sweterka. Całość uzupełniały jasnobrązowe szpilki i kopertówka w tym samym kolorze. Królowa rozpuściła włosy i zdecydowała się na delikatny makijaż. Trzeba przyznać, że prezentowała się doskonale.

Letizia przyćmiewa nawet Kate

To nie pierwszy raz, kiedy królowa Letizia zachwyca stylizacją. Podczas międzynarodowego seminarium na temat języka i dziennikarstwa w klasztorze Yuso w San Millan de la Cogolla przeszła samą siebie. Wtedy pojawiła się w marynarce w pepitkę i skórzanych spodniach. Niedawno przyćmiła także księżną Kate. Zaprezentowała się w szarym garniturze, do którego dobrała buty z modnym, wężowym wzorem. Wyglądała znacznie lepiej niż żona księcia Williama, która także ostatnio zdecydowała się na garnitur.

