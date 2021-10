W niedzielę telewizja Polsat wyemituje ostatni odcinek programu "Love Island". Jedną z par, które zobaczymy w finale, tworzą Aleksandra i Armando. Choć ci dwoje są razem od niedawna, to widzowie wierzą, że ich uczucie jest szczere. Odkąd Aleksandra weszła do willi miłości, wielu mężczyzn zwróciło uwagę na jej urodę. Ciekawi was, jak wyglądała w przeszłości? Uczestniczka ma na Instagramie kilka starych zdjęć, ale prawdziwą kopalnią wiedzy okazał się Facebook.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz i Caroline typują faworytów 4. edycji „Love Island"

Doda nie wytrzymała. W ostrych słowach zaapelowała do Emila Stępnia

"Love Island". Na Instagramie Aleksandra nie ma wielu starych zdjęć, co innego na Facebooku...

Aleksandra to długonoga blondynka o niebieskich oczach, która może zawrócić w głowie niejednemu mężczyźnie. Dzięki udziałowi w programie "Love Island" rośnie jej popularność w sieci. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 130 tys. użytkowników, jednak nas zaciekawiło jej konto na Facebooku. Aleksandra ma w galerii zdjęcia, które pochodzą nawet sprzed sześciu lat. Dzięki temu wiemy, jak wyglądała jeszcze przed różnymi zabiegami (m.in. powiększenia ust).

ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Widzowie wciąż nie mogą pogodzić się, że Ola i Dawid opuścili program. Liczyli na inną parę

Porównując aktualne oraz stare zdjęcia uczestniczki "Love Island", wyraźnie widać, że zmienił się kształt jej brwi i ust. Aleksandra postawiła także na nową fryzurę, zmieniając tzw. ombre na platynowy blond. Na zdjęciach sprzed lat widać też, że już jako nastolatka miała figurę, której można pozazdrościć. Dowody na to znajdziecie w galerii nad tekstem.

Topa i jego partnerka spodziewają się bliźniąt. "W oczekiwaniu na CUD(a)". Znamy płcie!

Przypomnijmy, że Aleksandra urodziła się 16 maja 1996 roku. Do Hiszpanii przyleciała z Wrocławia, gdzie mieszka i pracuje. Uwielbia taniec i dobrą muzykę, a w szczególności polskie przeboje. Chętnie biega i jeździ na rowerze. Myślicie, że ona i Armando mają szansę na wygranie czwartej edycji programu "Love Island"?

Więcej newsów na ten oraz inne tematy przeczytacie na głównej stronie Gazeta.pl.