Do tej pory to Doda jako producent kreatywny zajmowała się promowaniem filmu "Dziewczyny z Dubaju". Teraz jednak to Emil Stępień opublikował nowy, główny zwiastun filmu.

"Dziewczyny z Dubaju". Emil Stępień pokazał główny zwiastun filmu

Doda niedawno na InsaStories zdradziła, że pracuje nad głównym zwiastunem filmu "Dziewczyny z Dubaju". Zastanawiała się nawet, jaką muzykę wybrać do materiału promującego produkcję i pytała o radę fanów. W sieci pojawił się jednak już główny zwiastun filmu. Ku zaskoczeniu wszystkich opublikował go Emil Stępień. Potwierdził również, że "Dziewczyny z Dubaju" będą miały premierę 26 listopada - wcześniej mówiono o 22 listopada.

przepych, luksus i wielkie pieniądze mają swoją cenę. Przedstawiamy nowy zwiastun „Dziewczyn z Dubaju".Główny zwiastun: „Dziewczyny z Dubaju". Film w kinach od 26 listopada - czytamy.

Doda nie wytrzymała. W ostrych słowach zaapelowała do Emila Stępnia

Dotąd mąż Dody nie angażował się w promocję "Dziewczyn z Dubaju". Nie wiadomo, jak na taki stan rzeczy zareaguje Doda. Byli małżonkowie są wszak skonfliktowani. Rabczewska raz po raz publikuje w sieci prywatną korespondencję z (jeszcze) aktualnym mężem, który ostatnio miał zablokować jej możliwość dokonania ostatecznego montażu i skrócenia filmu do dwóch godzin. Artystka uważa, że Stępień nie miał prawda tego zrobić, ponieważ ma tyle samo udziałów w spółce, która produkuje film, co ona.

W rolach głównych oglądać będziemy mogli: Paulinę Gałązkę, Kasię Sawczuk, Olgę Kalicką oraz Katarzynę Figurę.