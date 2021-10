Na TikToku pojawił się kolejny interesujący profil. Tym razem mamy do czynienia z chirurgiem stóp. Lekarz postanowił rozpocząć serię, w której będzie omawiał schorzenia stóp celebrytów z całego świata. Na pierwszy ogień poszła Meghan Markle. Ponoć nie jest dobrze.

Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Żona księcia Harry’ego boryka się ponoć z aż trzema problemami. Lekarz stwierdził, że kobieta zdecydowanie powinna się udać do specjalisty. Księżna ma dwa haluksy. Jest to mały oraz duży palec, który nachodzi na drugi z kolei. Ten jest zdecydowanie dłuższy od reszty i może naciskać na but.

Księżna Meghan ma dwa haluksy

Chirurg zwrócił szczególną uwagę na dwa haluksy księżnej, co może powodować u niej duży dyskomfort. Dłuższy palec naciska na czubek buta, natomiast dwa haluksy sprawiają, że stopa jest znacznie szersza. Na jej miejscu jak najszybciej udałby się do specjalisty i rozwiązał ten problem. Operacja mogłaby polepszyć komfort noszenia butów.

Dwa haluksy sprawiają, że jej stopa jest dużo szersza. Kiedy księżna zakłada wąskie buty, haluksy uciskają z obu stron i sprawiają duży dyskomfort - mówi chirurg stóp.

Użytkownicy TikToka byli zaskoczeni diagnozą Meghan Markle

Komentujący byli zaskoczeni, że dłuższy palec może być uznawany za schorzenie. Chirurg od razu sprostował. Mówi, że jest to normalna rzecz, dopóki nie sprawia bólu. Użytkownicy TikToka uważają, że problemy Meghan Markle mogą wynikać z częstego chodzenia w butach na wysokich obcasach.

Warto jednak dodać, że Meghan przeszła już operacje haluksów, po których zostały blizny. Ponoć właśnie dlatego aktorka nie lubi pokazywać nóg.