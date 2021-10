Doda i Emil Stępień od kilku dni prowadzą miedzy sobą medialną wojnę, która na początku toczyła się o film "Dziewczyny z Dubaju", a teraz najwyraźniej przerodziła się w prywatną wendettę. Byli małżonkowie obrzucają się oskarżeniami. Jedna z wypowiedzi producenta rozjuszyła Dorotę, która obwieściła, że nie może znieść perfidnych kłamstw byłego partnera.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda nie może zmontować "Dziewczyn z Dubaju". Emil zamknął przed nią drzwi

Doda do Adrianny Biedrzyńskiej: A samobójstwo to najlepszy marketing?

Wściekła Doda grzmi na byłego męża

Wiele rzeczy można powiedzieć o Dodzie, ale jedna z nich od lat się nie zmienia. Fani artystki wiedzą, że ma świetną relację z rodzicami, którzy są dla niej dużym wsparciem. Niejednokrotnie udowadniała, że nie pozwala na wciąganie w różne afery swoich bliskich. W ostatnim czasie alarmowała, że Emil Stępień miał wysyłać wiadomości do jej rodziców z wyzwiskami, ale czarę goryczy przelał komentarz, który producent wystosował dla serwisu Kozaczek:

To ja musiałem poprosić państwa Rabczewskich, aby przestali do mnie wydzwaniać i prosić o opiekę nad - cytuję - "Dorotką". Bardziej przerażają mnie wulgaryzmy, jakimi pani Dorota tytułuje swoich rodziców. Ale to już ich rodzinna sprawa - napisał producent.

Wściekła Doda grzmi na byłego męża Fot. Instagram/ dodaqueen

Słowa Emila Stępnia to było dla Doroty za dużo. Na InstaStories nagrała przemówienie do byłego męża. Powiedziała, że przekroczył wszelkie granice przyzwoitości, by kłamać i wplątywać w aferę jej rodzinę.

Posłuchaj, człowieku, miarka się przebrała. Ty jesteś antymężczyzną i antyczłowiekiem. Znęcałeś się nade mną, zostaw moją matkę w świętym spokoju. Nie życzę sobie, żebyś ruszał moją rodzinę, kłamał na jej temat. Publicznie wypowiadał się i to w sposób negatywny. Zostaw moją rodzinę w spokoju, nie masz honoru, nie masz godności. Nigdy ci nie podam ręki, nigdy nawet nie stanę na jednej scenie obok ciebie. (...) Przekroczyłeś wszystkie granice i złamałeś wszystkie zasady mężczyzny i człowieka honoru - grzmiała artysta.

Doda pokazała maila swojej mamy do Emila Stępnia

Na koniec ujawniła, że Emil miał straszyć ją tym, że zrzuci na nią napalm. Zaznaczyła kolejny raz, że ma zostawić jej rodzinę w spokoju.

Proszę zostawić moją matkę i moją rodzinę, ostatni raz cię ostrzegam. Straszyłeś mnie, że zrzucisz na mnie napalm. Kto napalmem wojuje, ten od napalmu ginie - dodała.

Na dowód swoich słów opublikowała treść maila, jakiego Wanda Rabczewska wysłała do producenta. Można przeczytać, że mama artystki skarżyła się na to, że ten wypisuje do niej obraźliwe wiadomości. Przyznała, że jeżeli to się powtórzy, zablokuje go.

Doda pokazała maila swojej mamy do Emila Stępnia Fot. Instagram/ dodaqueen

Magda Gessler padła ofiarą oszustów. "Krąży kłamstwo na mój temat"

Widać, że konflikt trapi nie tylko samą Dodę, lecz także jej rodziców, którzy bardzo to przeżywają.