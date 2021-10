Grób Krzysztofa Krawczyka po kilku miesiącach doczekał się pomnika i pamiątkowego portretu. To skłoniło Ewę Krawczyk do przełamania lodów w kontaktach z Krzysztofem Igorem Krawczykiem, z którym prowadzi medialny konflikt od śmierci artysty. Żona muzyka zaproponowała mu, by jego ciało po śmierci spoczęło obok grobu sławnego ojca. Krzysztof junior nie wyglądał na zachwyconego i w ostrych słowach odpowiedział macosze.

REKLAMA

Zobacz: Ewa Krawczyk i syn Krzysztofa Krawczyka dojdą do porozumienia? "Załatwiłam kwaterę zaraz za naszym grobem"

Zobacz wideo Muzyka, która łączy pokolenia. Krawczyka, Kozidrak czy Rodowicz uwielbiają i starsi, i młodsi

Manowska o swoich eks. "Pierwszy nadal wysyła mi zdjęcia". Jest wybuchowa

Krzysztof Krawczyk junior ostro reaguje na propozycję Ewy Krawczyk

Konflikt na linii Krzysztof Igor Krawczyk i Ewa Krawczyk trwa od lat, ale nasilił się po śmierci Krzysztofa Krawczyka. Kością niezgody jest podział majątku, a jedyny syn wokalisty przekonuje, że nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ze względu na niezdolność do pracy i chorobę. Krzysztof junior z macochą widuje się jedynie na sali sądowej, gdzie trwa spór o testament muzyka. Ewa Krawczyk zrobiła pierwszy krok, by zażegnać konflikt. Nie ukrywała, że los syna jej ukochanego męża nie jest jej obojętny. Zadbała o to, by niedaleko swego ojca mógł spocząć po śmierci także Krzysztof Igor Krawczyk.

Junior w rozmowie z "Super Expressem" odpowiedział macosze. Przyznał, że nie ma zamiaru umierać i zamiast jej gestu dobrej woli liczy na to, że w końcu rozwiążą kwestie majątkowe i sprawę nieuwzględnienia go w testamencie, który artysta zmienił przed śmiercią.

Nie zamierzam umierać. Niech Pani Ewa nie kupuje mi ziemi na grób, tylko niech mi lepiej kupi mieszkanie i się ze mną rozliczy - odparł.

Królowa przygotowuje George'a do roli króla. Nie chce, by buntował się jak Harry

Wygląda na to, że oferta Ewy Krawczyk nie zrobiła na Krzysztofie juniorze wrażenia. Nic nie zapowiada, by rodzinny konflikt miał się wkrótce zakończyć.