"Rolnik szuka żony". Paweł śmieje się z płytek do łazienki, które wybrała Marta. "Stare, brudne"

Paweł Bodzianny i Marta Paszkin z programu "Rolnik szuka żony" kilka miesięcy temu kupili swoje pierwsze wspólne mieszkanie. Lokum wymagało generalnego remontu. Przez dłuższy czas para szukała inspiracji, by zaprojektować gniazdko we własnym stylu. Ostatnio rolnik pochwalił się płytkami, które jego narzeczona zamówiła do łazienki. Nie mógł powstrzymać się od ironii, ponieważ z początku mu się nie spodobały. Przy okazji pokazał fanom na Instagramie jedno z pomieszczeń, które niebawem będzie gotowe.

Zobacz wideo O co kłócą się Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony" Paweł śmieje się z płytek do łazienki, które wybrała Marta

Rolnicy od czasu do czasu relacjonują na Instagramie to, co dzieje się na ich placu budowy. Dom dopiero zaczyna nabierać kształtów. Marta zapowiadała wcześniej, że będzie chciała urządzić wszystko w stylu rustykalnym. Podobają jej się postarzane elementy, stare okiennice czy dodatki. Da się to zauważyć po najnowszym zakupie, o którym powiadomił fanów Paweł.

Marta wybrała takie płytki do naszej łazienki pięknej, że moja mama się zastanawia, która to jest właściwa strona - powiedział rolnik na InstaStories, nie kryjąc śmiechu.

Stare, brudne. Tak wybrała - dodała ironicznie Marta.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny pokazali płytki do remontowanej łazienki fot. instagram.com

Płytki składające się z małych kwadratów, stylizowane są na zniszczone, przetarte. Jednak po ułożeniu ich na ścianie Paweł zmienił zdanie.

Z początku się z nich śmiałem, a teraz mi się podobają - napisał pod zdjęciem z łazienki.

Paweł Bodzianny pokazał płytki w remontowanej łazience fot. instagram.com

Rolnik pokazał także jedno z pomieszczeń, które jest już niemal ukończone. Narzeczeni postanowili zachować na ścianach stare, czerwone cegły, które kryły się pod tynkiem. Podłogę natomiast wyłożyli deskami. Mieszkanie zaczyna przypominać wiejską, sielską posiadłość. Wygląda na to, że całość będzie pasować do okolicy. W pobliżu Paweł prowadzi swoje gospodarstwo.

Paweł Bodzianny z 'Rolnik szuka żony' pokazał jedno z wyremontowanych pomieszczeń wspólnego mieszkania z Martą Paszkin fot. instagram.com