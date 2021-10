Adele zaskoczyła fanów nowymi zdjęciami. Piosenkarka pojawi się na okładkach listopadowego wydania brytyjskiego i amerykańskiego "Vogue'a". Zdjęcia wyszły przepięknie, a fani na całym świecie cieszą się na wielki powrót idolki.

Adele zdecydowała się udzielić wywiadu dla "Vogue'a" w ramach promocji nowego albumu. Opowiedziała o tym, co działo się w jej życiu przez ostatnie sześć lat i jakie nowości czekają na jej fanów w najbliższym czasie. Już 15 października będziemy mieli okazję usłyszeć nowy singiel "Easy on Me".

Artystka opowie o tym, co działo się u niej przez ostatnie lata

Artystka opowiedziała o swoim rozwodzie z Simonem Koneckim, który sfinalizował się w marcu tego roku. Adele od tego czasu mieszka w Los Angeles ze swoim synem Angelo. Piosenkarka mówi, że chłopiec miał do niej wiele pytań związanych z tą niecodzienną sytuacją, jednak ona nie potrafiła na nie odpowiedzieć. Czuje, że jej nowy album "30" rozjaśni wiele kwestii.

Czuje, że ten album to moje samozniszczenie i samoodkupienie. Czuje się gotowa. Naprawdę chcę, aby ludzie poznali moją historię - mówi Adele w wywiadzie dla "Vogue'a".

Gwiazda wyznała, że w ciągu ostatnich lat bardzo schudła. Było to związane ze stresem. Nigdy nie zależało jej na utracie wagi, skupiała się na stawaniu lepszą i silniejszą wersją siebie. Adele przyznała, że uzależniła się od treningów i zdarza jej się ćwiczyć nawet trzy razy dziennie.

Wokalistka przyznała, że niektóre wokale ze swojej nowej płyty nagrała jeszcze w 2018 roku. Napisała pierwszą piosenkę i zdecydowała się na sześciomiesięczną przerwę. Nowy album będzie opowiadać o jej przeżyciach z ostatnich lat i traktuje go jako spowiedź. Chciałaby, aby fani w końcu poznali jej historię.

Adele pojawi się na dwóch okładach "Vogue'a"

Piosenkarka pochwaliła się kadrami z sesji dla "Vogue'a" na swoim Instagramie. Nostalgicznie nawiązała do pierwszej ceremonii Grammy i zdjęć na okładkę swojej płyty "25". Na planie towarzyszyli jej starzy znajomi - stylistka Barbara Tfank oraz fotograf Alisdair McLellen. Co ciekawe, artystka pojawi się w listopadzie na dwóch okładkach - amerykańskiego i brytyjskiego "Vogue'a".

Na potrzeby okładki amerykańskiego "Vogue'a" Adele została wystylizowana w zieloną, fantazyjną sukienkę. Sesja odbyła się w The Academy Museum of Motion Pictures, które było wówczas w trakcie remontu. Całość wygląda nowocześnie i elegancko.

