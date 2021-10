Adele wróciła na scenę muzyczną z kolejnym singlem i klipem. W życiu prywatnym może pochwalić się nowym partnerem oraz odmienionym wizerunkiem. Piosenkarka ku uciesze fanów opublikowała na Instagramie fragment teledysku do utworu "Easy On Me", który w całości pojawi się na platformach streamingowych już 15 października. Na zapowiadającym premierę filmiku nie można nie zauważyć metamorfozy, którą przeszła gwiazda. Dieta, której zawdzięcza tak diametralne efekty, z początku nie należy do najłatwiejszych, ale reguluje na poziomie komórek wszystkie procesy naprawcze organizmu - trawienie, budowę masy mięśniowej oraz spalanie tłuszczu.

Adele schudła na diecie SIRT. Z jakimi wyrzeczeniami musiała się zmierzyć?

Każda dieta odchudzająca powinna być stosowana w zgodzie z potrzebami organizmu. Nie od dziś wiemy, że głodzenie się nie tylko wpływa negatywnie na stan zdrowia, lecz także zwiększa ryzyko wystąpienia efektu jo-jo. Plan żywieniowy ustalony według diety SIRT rzeczywiście zakłada dostarczanie organizmowi minimalnych źródeł energii (jedynie 1000 kalorii), ale wyłącznie na początku jej stosowania - przez pierwsze trzy dni. Z upływem czasu podaż kalorii wzrasta do 1500, a następnie jest ona określana już indywidualnie.

Ten sam schemat tyczy się również liczby zjedzonych w ciągu dnia posiłków. Najpierw Adele, która stosowała tę dietę, piła dużą ilość soków i zielonych koktajli, które uzupełniała tylko jednym posiłkiem. W następnym etapie diety SIRT konsekwentnie zwiększała liczbę dań i jednocześnie zmniejszała spożycie wspomnianych napojów. Dodatkowo dbała o regularność przyjmowania posiłków. Jej jadłospis rozpisany był do godziny 19.

To dość rygorystyczne zasady, ale jak widać, przynoszą spektakularne efekty. Warto jednak przed podjęciem jakiejkolwiek diety zasięgnąć opinii lekarza i upewnić się, czy nasz organizm jest na to gotowy.

