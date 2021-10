Jurorzy i widzowie programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021" jednogłośnie zadecydowali, że na odbywający się w Paryżu konkurs pojedzie 13-letnia Sara James. Wokalistka ma już za sobą jeden ogromny sukces - zwyciężyła czwartą polską edycję programu "The Voice Kids". Sara będzie reprezentować Polskę z piosenką "Somebody", do której teledysk miał swoją premierę 7 października.

Sara James - "Somebody". Teledysk trafił do sieci

Twórcy teledysku do eurowizyjnego utworu postawili na radosne barwy, podkreślili różnorodność i radość, która emituje także od tegorocznej reprezentantki. Piosenka, jak i klip do "Somebody" mają podkreślać piękno świata i relacji międzyludzkich. Sara występuje w teledysku w długiej, kremowej sukience z falbankami, a włosy ma zaplecione w warkoczyki. Teledysk do "Somebody" ma młodzieńczą, niemal magiczną aurę i niezwykle przypadł do gustu fanom Eurowizji Junior.

W komentarzach posypały się niemal same pozytywne opinie, a wiele osób już teraz jest przekonanych, że Sara jest absolutną faworytką do tego, aby wygrać odbywający się w Paryżu konkurs:

Mimo że na razie mamy tylko trzy piosenki, to już jest potencjalny zwycięzca. Gratulacje, Polsko.

Niesamowite. Zdecydowanie będziemy wspierać Polskę w tym roku.

Ta piosenka jest po prostu idealna. Idealne przesłanie, idealny głos, idealna piosenka. Wiem, że na razie są tylko trzy, ale to jest potencjalny zwycięzca.

Jeden z komentujących odniósł się nawet do tegorocznej porażki Rafała Brzozowskiego na dorosłej Eurowizji, pisząc, że wokalista "siedzi w rogu i płacze" po obejrzeniu teledysku Sary.

Eurowizja Junior 2021. Kiedy odbędzie się tegoroczny konkurs?

Tegoroczna dziecięca Eurowizja odbędzie się w paryskiej La Seine Musicale 19 grudnia. Jeśli Sara rzeczywiście zajmie pierwsze miejsce, jak przewidują fani, dla Polski byłaby to trzecia wygrana w konkursie. Pierwszy raz Eurowizję Junior zwyciężyła Roksana Węgiel w 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be", a rok później Viki Gabor, która wykonała "Superhero".