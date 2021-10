Wanessa Bąkowska to 12-latka pochodząca z miejscowości Lipka (województwo wielkopolskie). Dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Nastolatka interesuje się wszystkim, co jest związane z dworem królewskim, także maluje obrazy. Postanowiła połączyć pasje i jedno ze swoich dzieł wysłała do królowej Elżbiety II. Monarchini doceniła ten gest.

Nastolatka z Polski wysłała list do królowej Elżbiety. Doczekała się odpowiedzi!

Wiosną Wanessa wysłała krótką wiadomość, którą na język angielski przetłumaczyła jej wychowawczyni. Nastolatka nieco opisała siebie, swoją rodzinę i życie. Dodała, że jest osobą z zespołem Downa, która stara rozwijać się pasję, jaką jest malowanie obrazów. O wszystkim poinformowała na początku września na Facebooku.

Wasza Wysokość, Mam na imię Wanessa i mam 12 lat. Mieszkam w Polsce, w małej miejscowości Lipka. Mam wspaniałych nauczycieli i wielu przyjaciół. Mam mamę Karolinę, tatę Rafała, brata Alana i siostrę Nutkę. Bardzo ich kocham. Jestem osobą z niepełnosprawnością i zespołem Downa. Pomimo tego maluję obrazy. Chciałabym podarować jeden z nich Waszej Wysokości. Tytuł tego obrazu to "Ziemia". Pozdrowienia z Polski - napisała Wanessa do Elżbiety II.

Ku jej zaskoczeniu, po kilku tygodniach dostała odpowiedź, choć nie przypuszczała, że tak się stanie. List z odpowiedzią został napisany w imieniu królowej Elżbiety. Mimo to Wanessa nie kryje swojej ekscytacji, o czym dała znać w mediach społecznościowych, gdzie też zamieściła zdjęcia przesyłki, która zrobiła na niej tak ogromne wrażenie.

Królowa poprosiła mnie o wysłanie listu i podziękowanie Ci za przepiękny obraz. Była ogromnie poruszona tym, że chciałaś opowiedzieć jej o swoim życiu w Polsce. Bardzo jej się podoba obraz Ziemia – czytamy w odpowiedzi.

Fani brytyjskiej rodziny królewskiej mogą tylko pozazdrościć Wanessie.

