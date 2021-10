Już 12 października na platformie Player odbędzie się premiera "Finding Prince Charming". W programie zobaczymy wyłącznie mężczyzn, którzy szukają swojej szansy na miłość. Kim zatem są uczestnicy pierwszej polskiej wersji programu dla gejów?

REKLAMA

Zobacz wideo Doda chce własne reality-show. Znamy szczegóły. „Dawałam inny wizerunek"

"Love Island". Andzia wraca do relacji z Arkiem. "Jak to się dalej potoczy"

"Finding Prince Charming". Oni spróbują podbić serce Jacka Jelonka

Plotek ustalił, kogo na pewno zobaczymy w programie "Prince Charming". O względy głównego bohatera produkcji, Jacka Jelonka, powalczą m.in. Michał Buczkiewicz i Wojtek Jordan.

Buczkiewicz ma 24 lata, mieszka w Warszawie, a od niedawna jest barberem. Największe marzenie? Przede wszystkim chce być szczęśliwy. Ma za sobą poważny związek, ale ten etap uważa za zamknięty. Przyleciał do Hiszpanii, by rozkochać w sobie kogoś innego. Coming out był dla niego momentem oczyszczającym, dzięki któremu zaakceptował samego siebie i poczuł się szczęśliwy.

24-letni Wojtek Jordan pochodzi ze Szczecina, ale obecnie pracuje w logistyce w Niemczech. Jest otwarty i komunikatywny. Lubi aktywnie spędzać czas i nie potrafi usiedzieć w miejscu. Jego największą pasją jest makijaż – kocha upiększać ludzi. Szczerze przyznaje, że boi się samotności, dlatego nie ustaje w poszukiwaniach miłości. Szuka dla siebie faceta dobrego i oddanego.

'Finding Prince Charming' Plotek Exclusive

Rada od Wardęgi odmieniła życie znanej influncerki. "Wtedy to było normalne"

Przypomnijmy, że w programie tytułowym "księciem" będzie Jacek Jelonek. Mężczyzna od dawna pracuje jako model. Bierze udział w sesjach zdjęciowych dla różnych marek. Pojawiał się także przed obiektywem do zdjęć do magazynu dla dorosłych. Prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje prawie 37 tysięcy osób.