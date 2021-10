Kilka miesięcy temu Agnieszka Kaczorowska opublikowała głośny wpis, w którym zarzuciła internautkom (i swoim koleżankom z branży), że za bardzo epatują ruchem body positive, swoimi niedoskonałościami i zwyczajnością. Na jej słowa zareagowało mnóstwo gwiazd, w tym Anna Wendzikowska, Aleksandra Żebrowska i Paulina Holtz. Swoimi postami chciały wytłumaczyć Kaczorowskiej, że sztuczne kreowanie wizerunku jest szkodliwe i to nie tylko dla osoby, która tak robi. Okazuje się, że aktorka nie zrozumiała tego przesłania. "Moda na brzydotę" wciąż trwa.

A Kaczorowska dalej swoje. Wyśmiewa gwiazdy, które pokazują prawdziwą codzienność. "Cała jestem zafafluniona"

Aktorka opublikowała krótkie InstaStories, na którym trzyma młodszą córkę na rękach, a na jej ramieniu widać plamę po karmieniu. Kaczorowska uznała, że to świetny pomysł, by opublikować to w internecie i przy okazji wbić szpilę innym mamom, które nie mają problemu pokazywaniem takiej codzienności.

Cała jestem zafafluniona, więc chyba powinnam zrobić sobie zdjęcie na Insta, bo taka prawda jest... Tylko z kilkunastu godzin aktywności przez 15 minut mam zafaflunioną bluzkę, zanim jej nie zmienię. I pytanie, która bluzka jest bardziej prawdziwa, sucha czy zafafluniona?

Na koniec dodała również:

Dobra, zamiast robić to zdjęcie, idę się przebrać.

Agnieszka Kaczorowska instagram/agakaczor

Nie jesteśmy pewni, czy to miało być zabawne, czy Kaczorowska chce utrzeć nosa tym, którzy ją krytykowali przez ostatnie miesiące. Pozostaje życzyć Agnieszce, aby w końcu zrozumiała, o czym tak naprawdę toczy się dyskusja. Wystarczy przytoczyć historię Sandry Kubickiej, która mocno przeżyła słowa aktorki, ponieważ sama była ofiarą body shamingu.

