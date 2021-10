W połowie sierpnia wyszło na jaw, że Aleksandra Domańska spodziewa się dziecka. Aktorka chroni swoją prywatność, dlatego też długo utrzymywała ciążę w tajemnicy. Nie wspomina również o swoim obecnym partnerze i ojcu pociechy. Informację o narodzinach potomka przekazała za pośrednictwem social mediów. Wstawiła do sieci czarno-białe zdjęcie z maluchem, które opatrzyła "listem do kobiety" o tajemniczej i dość nietypowej treści.

Najdroższa, najbliższa i nieznajoma. Siedzę obok ciebie na łóżku, gdy tripujesz na bólu cała spocona i słaba. Jestem tam ja i wszystkie wnuczki wszystkich czarownic, których nie udało im się spalić.

W mediach pojawiły się sugestie, czy Domańska urodziła chłopca czy dziewczynkę. Teraz sama odnosi się do tych doniesień. Reakcja w jej stylu!

Aleksandra Domańska urodziła. Pokazała zdjęcie z córką

Aleksandra Domańska o imieniu dla dziecka: No gender

Gwiazda do tej pory nie ujawniła imienia, które wybrała dla swojej pociechy. Zdziwił więc ją fakt, że media rozpisują się na temat płci jej dziecka. Postanowiła odnieść się do tych rewelacji na Instagramie. Sprytnie zaznaczyła, że tylko jednego możemy być pewni - że to... dziewczynka lub chłopczyk.

Słuchajcie, nie wiem, skąd te wieści o płci, bo nigdzie jej nie podawałam, ale jedno jest pewne. Jest 50 proc. szans, że to dziewczynka i 50 proc., że chłopczyk. Ale za to imię jest no gender! Dziękuję za miłe słowa. Kocham

Myślicie, że "imię no gender" to tylko prowokacja i forma żartu, czy Aleksandra Domańska rzeczywiście podziela poglądy chociażby Julii Rosnowskiej, która wychowuje dziecko bez określania płci?

