Dorota Szelągowska ma za sobą dosyć burzliwe życie miłosne. Pierwszy ślub wzięła w wieku 20 lat i z tego małżeństwa ma syna Antoniego. Następnie, po 11 latach związku, poślubiła Adama Sztabę. W 2017 wzięła trzeci ślub z niejakim Michałem, z którym ma córkę Wandę, jednak ta relacja również nie przetrwała próby czasu. Mimo to Szelągowska nie zrezygnowała z miłości. Jeden z tygodników donosi, że projektantka wnętrz znów jest zakochana.

Dorota Szelągowska znów jest zakochana! Kim jest jej wybranek? Wprowadził się do niej po kilku dniach

"Życie na gorąco" twierdzi, że Szelągowska od jakiegoś czasu jest w nowym związku. Jej wybrankiem jest ponoć producent telewizyjny związany z TVN-em, co oznacza, że para prawdopodobnie poznała się w pracy. Gwiazda "Totalnych remontów Szelągowskiej" miała zdecydować się już na wspólne mieszkanie.

Jak udało nam się dowiedzieć, wprowadził się do niej zaledwie po kilku dniach związku i szybko podbił jej serce - czytamy na łamach tygodnika.

Z kolei "Rewia" donosi, że Szelągowska nie chciała mówić publicznie o związku, ponieważ obawiała się, że ojciec jej córki mógłby wykorzystać to w sądzie. Póki co sama zainteresowana nie odniosła się do opublikowanych informacji.

Rozwód Doroty Szelągowskiej

Prezenterka opowiedziała o swoim trzecim rozwodzie w programie Kuby Wojewódzkiego. Wspomniała wtedy, że był dla niej zamknięciem pewnego etapu w jej życiu.

Celebrowałam bardziej mój ostatni rozwód niż ostatni ślub. Bo cieszyłam się, że jakiś okres w moim życiu się nareszcie kończy. Uważam, że nie ma o czym rozmawiać - powiedziała.

Mamy nadzieję, że Dorota jest teraz szczęśliwa.