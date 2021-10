Oto ulubione seriale redakcji Plotka. Co poleca Magda, a co Karolina? Nasze propozycje nie tylko dla jesieniar

Chłodne, długie wieczory sprawiają, że dużo chętniej spędzamy je w domowym zaciszu, a nie bawiąc się na mieście, tak jak w lecie. Ciepła herbata, koc, dobry serial, no i oczywiście Plotek.pl na smartfonie pod ręką - to nasz idealny przepis na wymarzony jesienny wieczór. Jaki repertuar polecamy?

"Too hot to handle" - Netflix

Wieczory stają się coraz dłuższe, przyda się zatem coś, co otuli was ciepłem jak kocyk. Czemu nie miałyby to być roznegliżowane ciała pięknych ludzi? "Too hot to handle" w trzech dostępnych na Netfliksie wersjach (amerykańska, latynoamerykańska i brazylijska) to doskonała rozrywka, która sprawi, że nie tylko poczujecie się mądrzejsi od uczestników show (to nie jest trudne, większość z nich jest naprawdę tylko ładna dla oka), ale i dostarczy zupełnie niezobowiązującej rozrywki. Można dawkować sobie przyjemność, rozkładając odcinki na kolejne dni (dostępne są już wszystkie w każdej nakręconej serii), ale można też śmiało urządzić dwudniowy binge-watch.

A o co w tym chodzi? Krótka piłka - jeśli seksowni single przez około dwa, trzy tygodnie powstrzymają się od jakichkolwiek czynności seksualnych, mogą wygrać do podziału bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście w czasie pobytu w luksusowym ośrodku nie są w stanie się powstrzymać, więc nagroda topnieje na ich oczach. Nad wszystkim czuwa sztuczna inteligencja pod postacią odświeżacza powietrza, Lana, licząca na to, że "nauczy ludzi głębszych więzi", niż tylko te powierzchowne. Jakie ma szanse? Tego dowiadujemy się dopiero w ostatnim odcinku (no przecież).

Ja bawiłam się świetnie przy każdej serii, wam również polecam. (Magdalena)

"Ozark" - Netflix

Jeśli planujecie wieczór pod kocem, nie ma nic lepszego niż serial, który klimatem nawiązuje do jesiennej aury. Taki jest "Ozark" na Netfliksie. Marty Byrde - w tej roli doskonały Jason Bateman - jest z pozoru ułożonym i nieco nudnym doradcą finansowym. Przynajmniej dopóki nie wychodzi na jaw, że prowadzi księgowość dla bossa narkotykowego. Od tej chwili serial wbija w fotel. Rodzina przenosi się do tytułowej krainy Ozark położonej nad malowniczym jeziorem, by z dala od wielkich miast prać brudne pieniądze. Z czasem Marty wraz z żoną rozkręcają własny, nie do końca uczciwy biznes...

Dostaniecie wszystko, co ważne - budowanie napięcia, świetną grę aktorską, rozbudowane wątki psychologiczne i piękne zdjęcia w plenerze: lasy, jezioro i odludzie. Na razie czekają na was trzy sezony, a producenci pracują nad czwartym. Serial zdobył dwie nagrody Emmy i sześć nominacji do Złotych Globów. (Natalia)

"What we do in the shadows" ("Co robimy w ukryciu") - HBO

To ukryta perełka z HBO, którą mogliście przeoczyć, jeśli rzadko zaglądacie w sekcję mało poważnych produkcji. Krótkie, 20-minutowe odcinki, idealnie nadają się na błyskawiczną intelektualną ucztę. Uważajcie tylko, żeby przy tym nie jeść (nawet nie dlatego, że niekiedy są dość niesmaczne, ale głównie z powodu ryzyka zakrztuszenia się).

Przenosimy się do Nowego Jorku, do rezydencji czwórki wampirów (i ich "przynieś-podaj-pozamiataj" człowieka). Towarzyszy im ekipa filmowa, która dokumentuje ich "życie", pełne przypadków, wypadków, wpadek i zwrotów akcji. Dość powiedzieć, że za całą produkcję odpowiada Taika Waititi - w tej krótkiej formie pokazuje całe swoje mistrzostwo i mocno szalony humor.

Dla kogo? Dla wszystkich, którzy potrzebują odpoczynku od Bardzo Poważnych Seriali i nie mają już siły do tego, co prezentuje im telewizja. "Co robimy w ukryciu" to odskocznia i rzecz absolutnie wspaniała, przy której nie raz popłaczecie się ze śmiechu. (Magda)

"Everything Sucks" - Netflix

Nie będę Wam polecał oczywistości, które znacie - "Squid Game", "Sex Education" czy "Czarnobyla" i które już polecały wam tysiące osób. W zamian zaproponuję jedną z perełek, na które natrafiłem ostatnimi czasy przeglądając zasoby Netliksa.

Chodzi o "Everything Sucks" - absolutnie niepozorną historię dziejącą się w Boring (tak!) w stanie Oregon - tak, tak, to autentyczne miejsce, choć nie mające praw miejskich. Do miejscowego liceum przychodzi grupa pierwszoklasistów. Neil, Tyler i McQuaid interesują się wideo i montowaniem filmów (geeki!), marzą o randkach z fajnymi dziewczynami i chcą zabłysnąć w nowym miejscu. Najlepiej nie narażając się dużym graczom ze szkoły. Cóż z tego, kiedy Neilowi wpadnie w oko córka dyrektora, a cała paczka zadrze z kółkiem teatralnym, dowodzonym przez charyzmatycznego Olivera i jego dziewczynę Emaline.

Serial, nakręcony w 2018 roku, to wielka gratka dla fanów lat 90. Kapitalna ścieżka dźwiękowa - miszmasz od Rancid, przez Duran Duran i Nirvanę, po Ace of Base - nawiązania do pop-kultury tamtych czasów, wszechobecne kasety VHS (będzie też wypożyczalnia!) - to wszystko do odnalezienia w Boring. Sporo jest tu "szkolnego" humoru, który znamy choćby ze "Stranger Things", choć podanego w lżejszym nieco sosie i całkiem niezłego aktorstwa, zwłaszcza pary głównych bohaterów. Szkoda tylko, że Netflix nie zdecydował się na kontynuację losów bohaterów z Boring, bo bynajmniej nie były nudne. (Andrzej)

"Por H y por B" ("Tak czy owak") - HBO

Główna bohaterka fetyszyzująca maski imitujące głowę konia, staruszka uwielbiająca muzykę Britney Spears, hipster desperacko starający ukryć się swoje małomiasteczkowe pochodzenie... Jeśli poszukujecie czegoś, co was zarówno rozbawi, jak i sprawi, że spod ciepłego kocyka zatęsknicie za klimatem wakacyjnych przygód, to hiszpańska propozycja "Tak czy owak" jest idealnym rozwiązaniem. To opowieść o dwóch dziewczynach pochodzących z małej miejscowości, które muszą odnaleźć się w najbardziej hipsterskiej dzielnicy Madrytu - Malasaña. Serial ukazuje nie tylko niezniszczalną kobiecą przyjaźń, ale obnaża wielkomiejski snobizm, jednocześnie nakreślając szeroki portret naszej rzeczywistości.

Jeżeli jesteście w trakcie nauki języka hiszpańskiego, "Tak czy owak" to także dobry materiał, aby poćwiczyć swoje umiejętności. (Wojtek)

"Sukcesja" - HBO

Serial, w którym każdy bohater to okropna osoba, a każdy dialog to arcydzieło. Dzieci obrzydliwie bogatego wiekowego już Roya Logana (Brian Cox) walczą o przejęcie po nim medialnej korporacji. Nie jest to walka w białych rękawiczkach, a sam nestor rodu zdaje się czerpać przyjemność z dręczenia ich kolejnymi wyzwaniami i zwodniczym obiecywaniem, że to oni zasługują na bycie CEO imperium.

Zepsucie kapie z ekranu, nie brakuje wulgarnego poczucia humoru, ale wszystko to wygląda, jakby scenariusz pisał sam Szekspir. Miłość i nienawiść, wciąż przekraczane granice etyczne, rodzina kontra ambicja. Ogląda się tę walkę z zapartym tchem, podziwia każde zdanie wypowiadane przez bohaterów, bo naprawdę, ten serial stoi dialogami (błyskotliwymi do przesady, kto tak w ogóle mówi?!). No i poczuciem humoru, ale raczej nie dla fanów grzecznych żartów. (Justyna)

"The Sinner" ("Grzesznica") - Netflix

Serial kryminalny, który jest adaptacją powieści Petry Hammesfahr, będzie prawdziwą gratką dla miłośników nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy z trzech sezonów dotyczy innej sprawy, którą musi rozwiązać dość zagubiony detektyw Harry Ambrose (w tej roli Bill Pullman). Tytułową grzesznicę, czyli kobietę, która bez powodu rzuca się na plaży pełnej ludzi na przypadkowego mężczyznę, zagrała rewelacyjnie Jessica Biel. (Grażyna)

"Atypowy" - Netflix

Przekazanie wiedzy na temat choroby czy zaburzenia w lekki sposób wcale nie jest proste, ale twórcy "Atypowego" poradzili sobie z tym świetnie. 18-letni Sam dorasta na naszych oczach - albo raczej poznajemy go jako dorosłego chłopaka, który staje się coraz bardziej świadomy tego, jak bycie w spektrum odróżnia go od osób, które w nim nie są. Widz, razem z bohaterem, przechodzi przez ten proces usamodzielniania się.

Oglądanie poczynań Sama w "Atypowym" uwrażliwia, dlatego jeśli dotychczas o autyzmie wiedzieliście tyle, co nic, to w tym serialu znajdziecie sporą dawkę wiedzy na ten temat. Autyzm nie jest widoczny na pierwszy rzut oka. Spora część osób w spektrum jest właściwie zdiagnozowana dopiero w dorosłości, bo same nie wiedzą o tym, że ich mózgi "pracują na innym oprogramowaniu". "Atypowego" możecie obejrzeć na Netfliksie. Ostatnio premierę miał czwarty sezon, więc trzeba sobie na niego zarezerwować co najmniej kilka wieczorów. (Karolina)