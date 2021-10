Agata Młynarska często zabiera głos w sprawach społecznych i politycznych. Razem z pozostałymi Kawalerami Orderu Uśmiechu wystosowała list otwarty do prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego. Jego treść nawiązuje do sytuacji uchodźców na polsko-białoruskiej granicy - przede wszystkim dzieci, z którymi nie wiadomo, co dokładnie się stało.

Agata Młynarska opublikowała list otwarty do Andrzeja Dudy. Mocny apel. "Żadne dziecko nie może być narzędziem w rękach polityków"

Na instagramowym profilu Agaty Młynarskiej pojawiły się zdjęcia przesłanego listu. Czytamy w nim, że wszyscy pod nim podpisani chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat sytuacji dzieci, które są przerzucane między granicami.

Każdemu człowiekowi w potrzebie, kryzysie, cierpieniu, a zwłaszcza dzieciom należy się pomoc. Żadne dziecko nie może być narzędziem w rękach polityków. (...) Łamane są prawa dziecka.

W opisie posta Młynarska wyraźnie podkreśliła, że nie zgadza się na takie traktowanie niewinnych dzieci.

Nie zgadzamy się, aby nieludzka ziemia, o której pisał Czapski, stała się teraz naszym, polskim udziałem. Nie ma w nas zgody na bezmiar dziecięcego cierpienia. Nie wierzymy, żeby nie można było pomóc cierpiącym, głodnym, przerażonym dzieciom. Ponad podziałami, ponad granicami!

Internauci licznie skomentowali wpis dziennikarki i wielu z nich również podpisuje się pod tymi słowami.

Brawo! Wszyscy przyłączamy się do tego listu!

No właśnie może w końcu coś się ruszy. Podpisuje się - pisali.

Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu znaleźli się również Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy, Irena Santor i Anna Maria Wesołowska.