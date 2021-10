Ukochany Magdy Gessler pokazał zdjęcia dzieci! Córka to długowłosa brunetka

Magda Gessler poznała Waldemara Kozerawskiego ponad 40 lat temu. Już wtedy mężczyzna zauroczył się restauratorką, jednak ich drogi szybko się rozeszły. On wyjechał do Kanady, gdzie do dziś pracuje jako chirurg, a ona poleciała do Madrytu. Spotkali się po latach podczas zjazdu absolwentów Akademii Medycznej, którą organizowała Gessler. Wyszli z niej razem i od tamtej pory są parą. Podczas lat rozłąki obydwoje założyli rodziny - Gessler urodziła Larę i Tadeusza, a Kozerawski ma syna i córkę. I to właśnie ich zdjęciami pochwalił się na Instagramie.

Gessler odniosła się do informacji o ślubie z Waldemarem. Wszystko jasne

Waldemar Kozerawski pokazał swoje dzieci

Partner Magdy Gessler, Waldemar Kozerawski, na początku września rozpoczął swoją przygodę z Instagramem. Lekarz udostępnił zdjęcia z ukochaną, później pojawiły się ujęcia jego samego i oddzielna fotografia restauratorki. Następne przyszła pora na posty poświęcone dzieciom - najpierw wrzucił ujęcie z synem, na którym obaj panowie tulą się do siebie w rodzinnym uścisku.

Następne Kozerawski dodał fotografie ukochanej córki, życząc jej w opisie "szybkiego powrotu do zdrowia". Lekarz nie rozwinął jednak tematu, dlatego nie wiadomo, co dolega dziewczynie.

Partner Gessler nie zdradził więcej szczegółów na temat dzieci, dlatego nie wiadomo nawet, jak mają na imię. Jako że ochoczo publikuje posty na Instagramie, być może wkrótce się tego dowiemy.

Ukochany Magdy Gessler napisał piękną wiadomość. Nazwał ją "swoją żoną"

Myślicie, że dzieci Kozerawskiego złapały dobry kontakt z Magdą Gessler?

