Czy Anna Przybylska pragnęła czwartego dziecka i dlaczego nigdy nie sformalizowała związku z Jarosławem Bieniukiem? Na te i inne pytanie odpowiadamy, przytaczając mało znane fakty z życia aktorki. Niektóre z nich wiele mówią o jej charakterze i priorytetach.

Anna Przybylska zamiast Małgorzaty Rozenek?

Niektórzy żartują, że Małgorzata Rozenek zawdzięcza karierę Annie Przybylskiej. Dlaczego? Otóż pierwotnie to aktorka otrzymała od TVN-u propozycję, aby zostać gospodynią programu "Perfekcyjna Pani Domu". Najbliżsi aktorki mówili, że idealnie odnalazłaby się w tej roli. Ponoć uwielbiała porządek i z największą starannością dbała o dom. Gdy odmówiła ze względu na zły stan zdrowia, ofertę otrzymała właśnie Małgorzata Rozenek.

Anna Przybylska Fot. Albert Zawada / AG

Obawiała się scen rozbieranych

Obok wyjątkowej urody Anny Przybylskiej nie można było przejść obojętnie. Aktorka emanowała seksapilem, jednak nie lubiła wykorzystywać tego na planie zdjęciowym. W "Ciemnej stronie Wenus", miała wystąpić w rozbieranej scenie, co zestresowało ją do tego stopnia, że chwilę przed nagraniem dostała krwotoku z nosa. Zapytała wówczas reżysera, czy mogłaby wystąpić w majtkach, który ostatecznie się na to zgodził.

Anna Przybylska Fot. Łukasz Węgrzyn / Agencja Gazeta

Marzyła o kolejnym dziecku

Choć Anna Przybylska nie wzięła ślubu z Jarosławem Bieniukiem, to planowała spędzić z nim resztę życia. Para doczekała się trójki dzieci, a Oliwię Bieniuk - podobnie jak kiedyś jej znaną mamę - możemy oglądać na szklanym ekranie, bo obecnie występuje w "Tańcu z Gwiazdami". Jak się okazuje, aktorka marzyła o jeszcze większej rodzinie. Przybylska chciała mieć czwarte dziecko, dlatego nie pozbywała się małych ubranek, licząc na to, że jeszcze będą potrzebne. Aktorka poroniła jednak dwie ciąże. Jedno dziecko straciła w piątym miesiącu.

Anna Przybylska z rodziną Fot. Radoslaw Józwiak / Agencja Gazeta

Przybylska chciała zagrać w "Niani"

Mało brakowało, a Annę Przybylską zobaczylibyśmy roli Frani Maj. Miała bowiem szansę zagrać główną rolę w serialu "Niania", który przyniósł sławę Agnieszce Dygant. Aktorka starała się o angaż w produkcji TVN, jednak akurat w tym przypadku Dygant okazała się bezkonkurencyjna.

Anna Przybylska Fot. KAPIF

Szybki ślub, krótkie małżeństwo

Anna Przybylska podjęła decyzję, że nie stanie na ślubnym kobiercu z Jarosławem Bieniukiem ze względu na to, że już wcześniej była mężatką. Aktorka była żoną tenisisty Dominika Zygry. Ich ślub odbył się zaledwie po kilku miesiącach znajomości, a małżeństwo przetrwało rok.

Anna Przybylska, Jarosław Bieniuk screen Instagram / @aniablond

Rodzina jest najważniejsza

Anna Przybylska stawiała rodzinę na pierwszym miejscu. Gdy była w ciąży, odrzucała role filmowe i inne propozycje z branży rozrywkowej. Przed śmiercią zamartwiała się, jak jej odejście wpłynie na zdrowie psychiczne dzieci. Chciała również, aby Jarosław Bieniuk ułożył sobie życie na nowo.

Anna Przybylska KAPIF