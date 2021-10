We wtorek fani Adele mieli prawo oszaleć z radości. Brytyjska wokalistka uchyliła rąbka tajemnicy, którą owiana jest jej nadchodząca płyta i opublikowała zapowiedź pierwszego singla promującego krążek. Utwór "Easy on me" ukaże się 15 października.

Wielki powrót Adele. Artystka publikuje fragment nowej piosenki

Na nową muzykę Adele fani czekają od sześciu lat. Tyle czasu minęło bowiem od premiery płyty "25", z którą artystka podbiła listy przebojów. Co prawda, plotki o nowym krążku pojawiały się w show-biznesowych kuluarach od dawna, co z reguły kończyło się rozczarowaniem, ale tym razem, wiadomość jest pewna.

Adele zamieściła w mediach społecznościowych zapowiedź piosenki pt. "Easy On Me", której premierę zaplanowano na 15 października. Na Instagramie wybuchła euforia. Fani oszaleli z zachwytu i już teraz typują utwór przebojem roku.

Ja po 20 sekundach: To najlepszy utwór jaki kiedykolwiek słyszałem.

To na pewno będzie piosenka roku.

Królowa branży wróciła - czytamy w komentarzach.

W ciągu ostatnich dni w różnych miastach świata pojawiły się billboardy z liczbą "30". Według BBC News, który bierze pod uwagę głosy fanów artystki, mają one zwiastować, że czwarty album Adele będzie zatytułowany właśnie "30". Czekamy na więcej!