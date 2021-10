Księżna Kate promieniała, gdy we wtorek rano udała się do Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie, gdzie spotkała się z czołowymi brytyjskimi badaczami. Żona księcia Williama poznała szczegóły badania "Dzieci lat 2020", które właśnie rozpoczyna się w Anglii, a jego zadaniem będzie śledzenie holistycznego rozwoju dzieci w wieku od dziewięciu miesięcy do pięciu lat.

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Elegancka księżna Kate odwiedziła kampus. Postawiła na sukienkę z sieciówki

Podczas wydarzenia księżna Kate jak zawsze wyglądała stylowo. Na spotkanie z badaczami włożyła szarą sukienkę w kratę marki Zara, która posiada charakterystyczne obszerne rękawy oraz dekolt z kokardą. Kreacje księżnej wcale nie jest taka droga, bo na obecnej promocji kosztuje 120 funtów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam 600 złotych. To chyba niezbyt wysoka cena, jak na członkinię rodziny królewskiej.

Żona księcia Williama uzupełniła stylizację szarymi butami na obcasie oraz delikatną biżuterią. "Hello Magazine" podał, że to nie pierwszy raz, gdy księżna sięgnęła po ten model. W tej sukience z Zary była widywana już wcześniej.

Księżna Kate Beretta/Sims/Shutterstock / Rex Features/East News

Nie jest tajemnicą, że księżna Kate często stawia na po ubrania z sieciówki. W marcu 2021 roku z okazji Dnia Świętego Patryka książęca para złożyła oficjalne życzenia obywatelom Irlandii. Symbolem tego dnia jest kolor zielony, dlatego nie mogło go zabraknąć w stylizacjach. Księżna Kate miała na sobie żakiet właśnie w tym kolorze, który - choć był w stylu Chanel - to można go było znaleźć właśnie na sklepowych półkach w Zarze.

Nie trzeba sięgać pamięcią daleko, by przywołać kolejne wydarzenie, gdy księżna zachwyciła stylizacją opartą na ubraniu z Zary. W lipcu razem z księciem Williamem i najstarszym synem księciem Georgem wybrała się na mecz Anglia-Niemcy podczas Euro 2020. Zachwyciła wtedy idealnym zestawem, który składał się z czerwonej dwurzędowej marynarki z Zary, białej koszulki i czarnych spodni!