Natalia Oreiro, znana z roli Milagros w "Zbuntowanym aniele", pojawiła się na ściance w Madrycie. Czarowała publiczność swoim wyglądem - uśmiechała się do widowni i wymachiwała szalem. Trudno było odwrócić od niej uwagę. I to nie tylko za sprawą przyciągającej wzrok kreacji.

"Zbuntowany anioł". Jak N. Oreiro wyglądała, gdy miała 15 lat. Patrzymy na fryzurę

Natalia Oreiro czaruje w czerwonej kreacji

Natalia Oreiro zyskała międzynarodową sławę, grając w serialu "Zbuntowany anioł". Aktorka wcieliła się w postać głównej bohaterki - Milagros, która swoją nietuzinkową urodą podbiła serca fanów. Produkcja była dla Oreiro trampoliną do kariery nie tylko aktorskiej, ale też muzycznej. Sprzedała 11 milionów płyt i ma na swoim koncie sześć tras koncertowych. W zeszłym roku artystka przyjęła nawet zaproszenie od TVP i wystąpiła podczas "Sylwestra Marzeń". Choć gorzej było ze śpiewem, bo w tle słychać było playback, to wygląd i sposób poruszania się Natalii wzbudził zachwyt publiczności.

Natalia Oreiro EASTNEWS

Widać, że artystka jest zwierzęciem scenicznym, co tylko udowodniła na sobotniej imprezie Platino Awards w Madrycie. Oreiro pojawiła się na ściance, gdzie grała szalem i uśmiechała się do fotoreporterów. Miała na sobie zwiewną kreację złożoną z długiej spódnicy i dopasowanego kolorystycznie topu odsłaniającego brzuch i ramiona. Do tego wyrazista pomadka i paznokcie w tym samym kolorze. Głowę aktorki i wokalistki zdobiły z kolei srebrne kwiatowe spinki.

Robi wrażenie?

