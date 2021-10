Globalna awaria Facebooka i należących do niego aplikacji odbiła się szerokim echem w mediach. W poniedziałek popularne serwisy przestały funkcjonować na sześć godzin. Małgorzata Rozenek tydzień rozpoczęła od wizyty u fryzjera, na którą zabrała małego Henryka. Chłopiec przeszedł metamorfozę, co celebrytka chętnie relacjonowała na swoim InstaStories. Zdradziła, co z rodziną robili w czasie gdy nie mogli korzystać z popularnych aplikacji. Okazuje się, że nowe włosy Henia podzieliły rodzinę.

Poniedziałkowa przerwa w działaniu Facebooka i należących do jego spółki serwisów, a także komunikatorów była jak dotąd, największą awarią w historii ich istnienia. Skutki boleśnie odczuli internauci na całym świecie, którzy nie ukrywali swojego niezadowolenia. Małgorzata Rozenek lubi na bieżąco relacjonować swoje życie. Z powodów od niej niezależnych musiała przyzwyczaić się do bycia offline. Przyznała, że znalazła czas na czytanie. Według niej kilkugodzinna usterka serwisów społecznościowych miała znacznie większy wpływ na innych, niż się wydaje.

No jeśli chodzi o wczorajszą awarię Insta, Facebooka i WhatsAppa, jakoś ogarnęliśmy temat. Było więcej czasu na czytanie książek. Podobno zwiększy się i czytelnictwo i dzietność, po tej sześciogodzinnej awarii. Pawełek znany optymista obstawia również zwiększoną ilość rozwodów - zaczęła Małgorzata.

Celebrytka wyznała, że nowe włosy Henia podzieliły rodzinę na dwa obozy. Część z nich była zachwycona efektem, podczas gdy pozostałym metamorfoza nie przypadła do gustu. To miało wywołać małą awanturę. Małgosia zdradziła również sekret o sobie. Przyznała, że wbrew pozorom, jest uzależniona od Twittera, a nie Instagrama.

Ale tak zupełnie szczerze, to my wczoraj przez to, że Henryk był pierwszy raz u fryzjera - czym podzielił naszą rodzinę na tych, którym się podoba w nowej fryzurze, i na tych którym się nie podoba, o zgrozo. Reszta wieczoru upłynęła nam na wzajemnych żalach i obelgach do siebie. Już jak położyłam się do łóżka (ja najbardziej kocham czytać przez snem Twittera, to jest moje jedyne uzależnienie internetowe) to powiem wam, że twitterowcy mieli swój wieczór - dodała.

Celebrytka podzieliła się również zabawnymi memami, jakie znalazła na Twitterze. Małgorzata wielokrotnie udowodniła, że ma do siebie duży dystans. Nie inaczej było i tym razem, gdy zareagowała śmiechem na wpis jednego z użytkowników:

Jeszcze chwilę potrwa awaria Instagrama i Majdanowie będą na skraju ubóstwa - czytamy.

Kontrowersyjną metamorfozę włosów Henia, która podzieliła rodzinę Rozenek-Majdan możecie zobaczyć w naszej galerii.