W sieci nie brak oficjalnych zdjęć, na których członkowie rodziny królewskiej przyjmują gości w pałacowych wnętrzach. Ich prywatne salony często różnią się jednak od tych królewskich, pełnych przepychu, antyków i luksusu. Zobaczcie, jak prezentują się wnętrza apartamentów księżnej Kate i księcia Williama, Meghan Markle i księcia Harry'ego czy księcia Karola i księżej Camilli. Na uwagę w tym zestawieniu zasługuje zwłaszcza fotografia z salonu księżnej Anny, która żyje, jak "zwykli" Brytyjczycy.

Salon królowej w Pałacu Buckingham

W Pałacu Buckingham nie brak eleganckich i pełnych antyków oraz dzieł sztuki sal, w których królowa przyjmuje gości. Najczęściej jednak do spotkań dochodzi w małym salonie, w którym monarchini czuje się najlepiej.

Salon królowej w Pałacu Buckingham Avalon.red / Avalon/ ONS

Salon królowej w Pałacu Buckingham Fot. Instagram/theroyalfamily

Salon królowej w Pałacu Buckingham Fot. Instagram/theroyalfamily

Salon królowej w Pałacu Buckingham Fot. Instagram/theroyalfamily

Salon królowej w zamku Windsor

Ten salon jest mniej formalny, choć także niezwykle elegancki. Na zdjęciach widać nie tylko antyki, ale także urocze figurki psów rasy corgi, których królowa Elżbieta jest wielką miłośniczką.

Salon królowej w zamku Windsor Fot. Instagram/theroyalfamily

Jak mieszka książę Karol?

Na oficjalnym instagramowym koncie rodziny królewskiej nie brak też zdjęć księcia Karola i księżnej Camilli z posiadłości w Birkhall. Jak widać, przyszły król lubo otaczać się sztuką i fotografiami.

Książę Karol Fot. theroyalfamily/Unstagram

Książę Karol i księżna Camilla Fot. theroyalfamily/Unstagram

Salon księcia Andrzeja

Książę Andrzej aktualnie ukrywa się przed mediami w rezydencji królowej Elżbiety. Jakiś czas temu Sara Ferguson księżna Yorku opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widać ulubionego syna królowej Elżbiety w salonie w Royal Lodge Windsor. Trzeba przyznać, że książę Andrzej lubi pałacowy styl.

Książę Andrzej Fot. Instagram/ sarahferguson15

Salon księżniczki Anny daleki od pałacowych luksusów

Córka królowej Elżbiety, księżniczka Anna także pokazała, jak prezentuje się jej salon. Okazuje się, że ten nie różni się specjalnie od pokoi dziennych "zwykłych" Brytyjczyków. Są tu sofa w kwiaty i fotel do kompletu, dwa regały z porcelaną i figurkami związanymi z jeździectwem, którego Anna jest pasjonatką, ława, kilka obrazów i niewielkich rozmiarów telewizor. Przytulnie, prawda?

Księżna Anna instagram.com/theroyalfamily/

Tak mieszkają księżna Kate i książę William

Przez pandemię COVID-19 William i Kate często musieli uczestniczyć w oficjalnych wydarzeniach online. Z poddanymi łączyli się ze swojego salonu.

Księżna Kate, książę William Fot. The Duke and Duchess of Cambridge/ YouTube

Księżna Kate, książę William Fot. The Duke and Duchess of Cambridge/ YouTube

Salon Kate i Williama mogliśmy też podejrzeć, kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia z wizyty Baracka i Michelle Obamów w Wielkiej Brytanii. Księżna i książę Cambridge ugościli ich wówczas w swojej posiadłości. Wnętrze jest urządzone w typowym, pałacowym stylu. Okazałe meble, poduszki z kwiatowym motywem, złote dodatki i mnóstwo antyków.

Barack Obama w pałacu Kensington REX/Shutterstock/East News

Barack Obama w pałacu Kensington REX/Shutterstock/East News

O ile salon jest elegancki, o tyle pokoje księcia George'a i księżniczki i Charlotte są urządzone w zupełnie innym stylu. W sypialni dzieci nie brakuje bowiem mebli, które znajdziemy w sieci sklepów IKEA.

Meghan Markle i książę Harry

Meghan Marle i książę Harry przeprowadzili się do Los Angeles. Jakiś czas temu pokazali, jak wygląda salon w ich posiadłości. Wnętrze urządzono klasycznie. Całość utrzymano w jasnej kolorystyce. Elementy w beżowych odcieniach doskonale zgrywają się z drewnianą podłogą

Meghan Markle instagram.com/archewell_hm