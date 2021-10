Meghan Markle po pierwszym porodzie zmagała się z kompleksami. Sama publicznie o tym nie mówiła. O jej obawach opowiedziała zwyciężczyni konkursu WellChild Awards, która przytoczyła swoją rozmowę z Markle i księciem Harrym.

REKLAMA

Zobacz wideo Wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey wstrząśnie rodziną królewską? Sekretny ślub, płeć drugiego dziecka i oskarżenia o rasizm

Markle miała 11 lat, gdy skrytykowała reklamę jednej firmy. Teraz z nią współpracuje

Meghan Markle walczyła z kompleksami. Książę Harry ją wspierał

W dobie social mediów, gdzie bombardowani jesteśmy zdjęciami idealnie wyrzeźbionych ciał, a młode mamy chwalą się tym, jak szybko udało im się wrócić do formy sprzed ciąży, wielu z nas zmaga się z kompleksami. Zapominamy przy tym, że każdy z nas jest inny, a dochodzenie do siebie po ciąży i porodzie to kwestia indywidualna. Podobnie, jak wiele młodych mam, tak i Meghan Markle po urodzeniu dziecka miała kompleksy. Okazuje się jednak, że wtedy wspierał ją w książę Harry. Dowodzi tego rozmowa z uczestniczką konkursu WellChild Awards. Dziesięcioletnia Emmie Narayan-Nicholas z Manchesteru wspominała bowiem rozmowę z książęcą parą. Dziewczynka przyznała, że podczas wymiany zdań skomplementowała księżną.

Wyglądasz niesamowicie, a dopiero co urodziłaś dziecko - powiedziała dziewczynka.

Wówczas głos zabrał książę Harry, który z czułością spojrzał na żonę i zwrócił się do niej:

Widzisz, mówiłem ci.

Ta krótka wymiana zdań wskazuje na to, że Meghan dzieliła się już wcześniej z Harrym swoimi obawami dotyczącymi jej ciała, a ten ją wspierał i komplementował.

Książę Karol tęskni za wnukiem? Ma za sobą nieprzyjemną rozmowę z Meghan Markle

Warto nadmienić, że Meghan Markle zdrowo podeszła do kwestii związanych z powrotem do formy po obu ciążach. Nie wywierała na swoim ciele presji i nie forsowała organizmu.