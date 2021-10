Plotki o tym, że Meghan Markle i księżna Kate, delikatnie mówiąc, nie przepadają za sobą, pojawiły się już jakiś czas temu. Najpierw analizowano mowę ciała obu pań, później pojawiły się doniesienia, że księżna Kate miała płakać przez Markle. Żona księcia Harry'ego odbiła jednak piłeczkę podczas wywiadu z Oprah, gdzie twierdziła, że było odwrotnie - to Middleton miała doprowadzić do płaczu Markle. Teraz specjalistka od rodziny królewskiej twierdzi, że konflikt między Kate i Meghan zaczął się dużo, dużo wcześniej.

Meghan Markle chciała zaprzyjaźnić się z księżną Kate?

Emily Andrews, w programie "Meghan at 40: The Climb to Power" analizowała trudną relację, jaka łączyła księżną Kate i Meghan. Kobieta uznała, że Meghan od samego początku traktowała Kate niejako w kategoriach mentorki, od której może nauczyć się, jak przetrwać w pałacu. Chciała też zaprzyjaźnić się z żoną księcia Williama.

Meghan zwierzyła się wielu swoim przyjaciołom, że ma nadzieję, że Kate pomoże jej przystosować się do królewskiego życia, ale pierwsze problemy zaczęły pojawiać się dość wcześnie - powiedziała Andrews.

Specjalistka broniła przy tym Kate. Podkreślała, że księżna mogła nie być świadoma tego, jak postrzega ją ukochana szwagra.

Meghan czuła się nieco odtrącona. Nie jestem pewna, czy Kate kiedykolwiek zdawała sobie z tego sprawę.

Jednak prawdziwe niesnaski pojawiły się z powodu księcia Williama. Ten miał bowiem odwodzić młodszego brata od małżeństwa z aktorką. William powiedział Harry'emu przed zaręczynami:

Nie ma potrzeby się spieszyć. Masz jeszcze bardzo dużo czasu. Nie znasz jej dobrze.

Co jakiś czas w mediach pojawiają się informację, że relacje między paniami stają się lepsze i nieco się ocieplają. Andrews, twierdzi jednak, że szanse na to, że księżne kiedykolwiek się pogodzą, są znikome. Nie wygląda też na to, że William i Harry znów staną się sobie bliscy.