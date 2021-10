Anna Przybylska największą sławę zdobyła jako Marylka w serialu "Złotopolscy". Uwielbiana przez polską publiczność aktorka zagrała także główną rolę w serialu TVN - "Klub szalonych dziewic". Mało kto jednak wie, że niewiele brakowało, abyśmy zobaczyli ją również w innych hitowych produkcjach TVN-u - "Niania" oraz "Perfekcyjna pani domu".

Anna Przybylska chciała zagrać Nianię Franię

Kultowy sitcom "Niania" emitowany był w TVN od 2005 do 2009 roku. Stacja długo szukała kandydatki do odtworzenia głównej roli, a jedną z aktorek, która się o nią starała, była właśnie Przybylska. Ostatecznie jednak rola powędrowała do Agnieszki Dygant i dziś trudno sobie wyobrazić, jak produkcja wyglądałaby z inną aktorką w roli głównej. Przybylska ostatecznie pojawiła się gościnnie w jednym z odcinków serialu.

Anna Przybylska odrzuciła rolę "Perfekcyjnej"

Co ciekawe, Anna Przybylska dostała także propozycję prowadzenia "Perfekcyjnej pani domu", który stał się istnym hitem i uczynił Małgorzatę Rozenek gwiazdą TVN-u. Jej rodzina nie była zdziwiona, że Przybylska otrzymała taką ofertę - aktorka była znana ze swojego zamiłowania do porządku, a w domu zawsze dbała o czystość. Przybylska finalnie jednak odmówiła udziału w show, gdyż już wtedy źle się czuła, choć nie wiedziała, że przyczyną jest nowotwór. Agnieszka Kudera, siostra Przybylskiej, tak wspominała tę sytuację:

Śmiałyśmy się, że to coś w sam raz dla niej. Ania odmówiła. Na pracę przy telewizyjnym show nie miała już sił ani czasu.

"Perfekcyjna pani domu" z udziałem Małgorzaty Rozenek emitowana była od 2012 do 2014 roku.

Wyobrażacie sobie te dwie produkcje TVN-u z udziałem Przybylskiej?