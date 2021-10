To właśnie Baron ma być nowym partnerem Sandry Kubickiej. Modelka wielokrotnie wypowiadała się na temat nowego chłopaka, chwaląc jego dojrzałość i ich idealnie zgranie. Ostatnio przyznała nawet, że spędzają ze sobą tyle czasu, jakby ze sobą mieszkali. Najnowsze zdjęcie muzyka na Instagramie mogłoby jedynie to potwierdzać.

Sandra Kubicka potwierdziła, że spotyka się z Baronem. Przez przypadek wygadała się na InstaStories

Baron w mieszkaniu Sandry Kubickiej?

Sandra Kubicka od jakiegoś czasu chwali się, że jest w nowym związku, jednak nie mówi, kim jest jej wybranek. Pudelek poinformował, że to Baron. Nie trzeba było długo czekać, by parę wsypał któryś ze znanych znajomych. Dokładnie zrobiła to była dziewczyna muzyka, Blanka Lipińska, która przyznała, że o związku Barona i Kubickiej wiedziała od dawna. Oni sami również dają fanom sygnały świadczące o tym, że coś jest na rzeczy.

Baron dodał nowe zdjęcia na Instagramie, które rzekomo miało powstać w domu Sandry.

Niedziela, niedzielka, niedzielunia! Miałem dziś piękny dzień. A ty jak spędziłaś swoją niedzielę? - napisał Baron pod fotografią.

Co widzimy na zdjęciu? Ano samego Barona, który pozuje na tarasie z rozpiętą koszulą. Podobno to właśnie sceneria zdradziła muzyka.

To Kubickiej taras i pufy - napisał internauta pod zdjęciem.

Niestety, muzyk bardzo szybko pozbywa się komentarzy na temat związku z modelką, dlatego wypowiedź internauty już zniknęła z jego profilu. Na poniedziałkowym InstaStories Sandry było jednak widać fragment balonu, a zza zasłon przebijał się kształt przypominający żółtą pufę. Sprawdźcie to w naszej galerii.

