Pandora Papers to potocznie nazwane przez biznesowych ekspertów dokumenty z 14 firm świadczących usługi finansowe na terenie między innymi: Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Cypru, Szwajcarii, Singapuru, Panamy czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli w miejscach zaliczających się do strefy offshore. Utajnione do tej pory akta zostały szczegółowo przebadane przez więcej niż 650 reporterów z BBC Panorama i "The Guardian" oraz przez ponad sto innych serwisów informacyjnych.

REKLAMA

Dzięki nim udało się ustalić, że znani politycy, w tym współpracownicy Władimira Putina, wykorzystywali konta bankowe w tzw. rajach podatkowych do gromadzenia ogromnej fortuny. Tym samym ukrywali majątek. Wyszło na jaw, że jedna z kochanek prezydenta Rosji, Svetlana Krivonogikh, jest powiązana z tajnymi aktywami w Monako. Była sprzątaczka weszła w posiadanie apartamentu wartego... 4,1 milionów dolarów.

Aleksiej Nawalny podaje, że Władimir Putin ma nieślubną córkę. Życie 17-latki ocieka luksusem

Kochanka Putina pławi się w luksusach. Ma apartament tuż przy kasynie w Monte Carlo

Jak donosi Daily Mail, luksusowe mieszkanie na czwartym piętrze tuż przy Casino de Monte Carlo, zostało wykupione przez Brockville Development Limited - działającą w oazie podatkowej spółkę zagraniczną, której właścicielem ma być Svetlana Krivonogikh. Według Aleksieja Nawalnego kobieta kilkanaście lat temu miała romans z Władimirem Putinem i urodziła mu nieślubne dziecko.

Była sprzątaczka i gosposia polityka Rosji szybko uzyskała udziały w państwowych firmach (w tym w Igora Ski Resort) oraz weszła w posiadanie mieszkania w zamożnej dzielnicy Petersburga, posiadłości w Moskwie i jachtu o łącznej wartości 100 milionów dolarów. Kreml wówczas nie odniósł się do tych doniesień. Jak się teraz okazuje, kobieta inwestuje również na zagranicznym rynku nieruchomości. Jej apartament w Monako jest przez dziennikarzy śledczych przypisywany Putinowi jako ukryty i nieobjęty opodatkowaniem majątek.

Zobacz wideo Polski Ład zmieni system podatkowy. Kto powinien płacić więcej?

Na świecie jest około 60 rajów podatkowych. Firmy zagraniczne zarejestrowane na ich terytorium są zwolnione z płacenia podatków, prowadzenia rachunkowości i składania sprawozdań finansowych rocznych - czytamy na stronie internetowej S&S International Services Corp.

Strefy offshore gwarantowały do tej pory wysoki poziom poufności, a dane właścicieli spółek zagranicznych były ściśle chronione, dlatego wyciek Pandora Papers jest skandalem na skalę światową. Na liście osób, które korzystały z takiej formy unikania podatków, miały znaleźć się również Shakira czy Claudia Schiffer. Prawnicy obu celebrytek odnieśli się już do sprawy i przekonują, że ich aktywa na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych są zgłoszone, jawne, legalne i opodatkowane.

Magda Gessler czy Małgorzata Rozenek? To na niej TVN zarabia krocie. Druga daleko w tyle