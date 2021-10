Magda Gessler i Małgorzata Rozenek od lat są głównymi gwiazdami stacji TVN. Pierwszy odcinek "Kuchennych rewolucji" został wyemitowany w 2010 roku i po ponad 11 latach wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów i reklamodawców. Okazuje się, że o wiele gorzej radzi sobie program Małgorzaty Rozenek, "Projekt Lady".

Magda Gessler czy Małgorzata Rozenek? Królowa jest tylko jedna i to na niej TVN zarabia krocie. Druga daleko w tyle

Gessler w rozmowie z serwisem x-news zdradziła, że jej wynagrodzenie nie ma związku z tym, ile reklamodawcy płacą za spoty emitowane przy "Kuchennych rewolucjach". Według restauratorki, jej gaża w porównaniu z zyskami jest "bardzo skromna".

To, co robię dla telewizji nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabiam. To odległość kosmiczna. W TVN-ie nie ma się procentu z reklam, ani od niczego. Mam skromną stałą działkę, bardzo skromną w stosunku do tego, co się na świecie płaci za telewizję i to tak udany program - zdradziła jakiś czas temu.

Portal "Super Express" sprawdził, ile trzeba zapłacić za reklamy w trakcie trwania programu. W 2019 roku była to kwota 36,3 tys. zł, w tym natomiast wzrosła do 79,8 tys. zł. Inaczej ma się zupełnie sprawa z show Małgorzaty Rozenek. "Projekt Lady" z głównej stacji został przeniesiony do TVN7, a samej gwiazdy zabrakło na jesiennej ramówce TVN. Tym samym ceny za reklamy drastycznie spadły.

Według oficjalnego cennika - spot kosztuje zaledwie... 15,5 tys. zł, czyli pięć razy mniej niż przy "Kuchennych rewolucjach". Dwa lata temu taka sytuacja była nie do pomyślenia. Formaty prowadzone przez Gessler i Rozenek-Majdan były wyceniane na podobne kwoty - czytamy.

W 2019 roku była to kwota 31,8 tys. zł, a w tym już 15,5 tys. zł. Myślicie, że Rozenek bardzo się tym przejmie?

