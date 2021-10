Marianna Schreiber postanowiła sięgnąć po swoje pięć minut sławy. Choć szybko odpadła w programie "Top Model", to zyskała popularność, którą teraz wykorzystuje. Udziela wywiadów, prowadzi blog, jest aktywna na Instagramie i chętnie pozuje do sesji zdjęciowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Marianna Schreiber tłumaczy się z udziału w "Top Model". Oburzyła ją reakcja mediów

Lipińska zapytana o związek Kubickiej i Barona. Już od dawna wiedziała o tej relacji

Marianna Schreiber publikuje kolejne nagie zdjęcia

Marianna Schreiber, biorąc udział w show TVN "Top Model" wyznała, że marzy o karierze w modelingu. W sieci chętnie dzieli się efektami sesji zdjęciowych. Jednak sława ma swoją cenę. Żona polityka gorzko się o tym przekonała. Każdy kadr, który publikuje, spotyka, się z krytyką i ostrą oceną ze strony niektórych internautów. Jej zdaniem jest to ocenianie po pozorach. Wpływ na odbiór jej fotografii ma również polityka i nieprzychylne artykuły w tabloidach. Marianna Schreiber twierdzi, że cokolwiek by zamieściła w sieci, to i tak będzie to źle widziane.

Nie ma znaczenia czy napiszę pod takim zdjęciem coś bardzo mądrego, bo ty i tak będziesz widział dziewczynę, która świeci golizną a w głowie ma pusto - taki już ten świat. Nauczmy się dostrzegać w ludziach coś więcej niż to, co widzimy na zdjęciu - apeluje Marianna Schreiber.

Zdaniem Marianny Schreiber taka krytyka zabija indywidualność. Nie ma zamiaru ulegać naciskom i robić to, czego inni oczekują. Deklaruje, że nagie zdjęcia na jej profilu będą się nadal pojawiać. Taki punkt widzenia komentują obserwatorzy aspirującej modelki.

Z jednej strony domagasz się tolerancji i szacunku do poglądów każdego a z drugiej... piszesz, co mają myśleć osoby patrzące na twoje nagie ciało?

Osiem tajemnic królowej Elżbiety. Nigdy nie zje potrawy z jednym składnikiem

A co wy sądzicie o zdjęciach Marianny Schreiber?