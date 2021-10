Magdalena Stępień

Magdalena Stępień w lipcu 2021 roku została mamą Oliwiera. Modelka choć przyznała, że urodzenie dziecka zostawiło na jej ciele ślady, to z dumą pokazuje innym swoje zdjęcia bez retuszu. Jak napisała pod jednym ze swoich zdjęć na Instagramie:

REKLAMA

Kilka rozstępów na brzuchu już zawsze będzie uświadamiało mnie, jak wielki cud wydałam na świat.

Magdalena Stępień pokazała brzuch po ciąży fot. instagram.com

Zobacz wideo Olga Frycz odpowiada na pytania o swoją drugą ciążę

Agnieszka Woźniak-Starak bawiła się na kostiumowej imprezie u Joanny Przetakiewicz

Anna Skura

Anna Skura w sierpniu 2018 urodziła córkę Melody. Gwiazda po porodzie nie mogła oswoić się z nowym wyglądem ciała i jak sama przyznała - zaraz po rozwiązaniu wstydziła się wrzucić naturalne zdjęcia do sieci. Po jakimś czasie jednak przewartościowała to, co dla niej ważne i wyznała na Instagramie:

Jeśli mogłabym dziś powiedzieć coś tej trzydziestotrzyletniej Ani, przytuliłabym ją mocno i powiedziałabym: "Wszystko będzie dobrze i nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu. A na to ciało coś zaradzimy, jeśli tylko będziesz miała ochotę je zmienić" - gdybała.

Anna Skura Instagram/ @whatannawears

Natalia Siwiec

Natalia Siwiec została mamą w sierpniu 2017 roku. Kilka miesięcy po porodzie jej ciało wciąż nie wróciło do wcześniejszej formy. Brzuch modelki nadal nosi "pociążowe" ślady. Gwiazda jednak się tym nie przejmowała i z pełną śmiałością relacjonowała na Instagramie powrót do formy.

Natalia Siwiec Instagram.com/nataliasiwiec.official/

Maffashion

Julia Kuczyńska została mamą we wrześniu 2020 roku. Już miesiąc po porodzie na Instagramie Maff pojawił się post, w którym blogerka pokazała, jak wyglądało wówczas jej ciało. Jak napisała:

Słowiański przykuc, #cialopozytywne

Maffashion Maffashion - instagram

Cardi B

Nie tylko polskie gwiazdy mają odwagę, aby pokazać się od prawdziwej strony. W ostatnim czasie raperka Cardi B nagrała na Instagramie filmik, w którym pokazała swój brzuch po ciąży. Gwiazda przyznała, że jej poród był bardzo ciężki i teraz zupełnie się nie spieszy, aby wrócić do formy sprzed. Zaapelowała do kobiet:

Pieprzcie to. Nie spieszcie się. To już wystarczająco trudne, aby wychowywać dzieci, zwłaszcza kiedy masz ich dwójkę.

Cardi B fot. Instagram @cardib

Doda gorzko o swoich finansach. "Jestem goła i wesoła"

Monika Mrozowska

Monika Mrozowska ma czwórkę dzieci. Aktorka niespełna miesiąc po urodzeniu czwartego potomka pokazała, jak wygląda jej figura. W jednym z wpisów na Instagramie przytoczyła negatywne komentarze, które pojawiają się w sieci pod zdjęciami celebrytek, np. "Ale ma wielki bebzol! Nieźle się roztyła", "Skóra i kości!", "Od porodu minęło już tyle czasu, a ta dalej wygląda jakby była w ciąży". Przyznała wówczas, że ją takie komentarze nie ruszają, bo zaakceptowała swój wygląd.

Ja kocham swoje ciało, wiem, przez ile przeszło, dlatego nigdy nie oceniam czyjegoś wyglądu. Raz mam tego ciała mniej i bardzo lubię je wtedy pokazywać, a raz więcej i wtedy też je pokazuję, choć przyznaję, że mniej chętnie. Ale kocham je cały czas - pisała na Instagramie.

Monika Mrozowska Instagram/monikakingamrozowska