Małgorzata Borysewicz poznała swojego męża Pawła w programie "Rolnik szuka żony" i od tamtej chwili tworzy z nim udany związek. Para niedawno świętowała trzecią rocznicę ślubu, a już ma kolejny powód do radości. Małżeństwo ma dwoje dzieci - Ryszarda i Blankę. Córka właśnie skończyła rok. Rolniczka pokazała na Instagramie zdjęcia z przyjęcia urodzinowego.

"Rolnik szuka żony". Małgorzata świętowała pierwsze urodziny córki

Małgorzata zamieściła zdjęcia z imprezy w sieci. Świętowała roczek córki z najbliższymi. W ciepłych słowach wyraziła się w poście o swojej rodzinie.

Najlepszym prezentem na roczek Blanki była ona sama i to, że jesteśmy razem. A że mamy kochane grono najbliższych, trochę poświętowaliśmy. Jestem dumna z mojej rodziny, zawsze to podkreślam, jest dla mnie wszystkim, motywacją na każdy dzień. Trochę nam dzieciulki dokazywały w tym tygodniu. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich sytuacji. Mimo to udało się nam zorganizować fajny dzień! Roczek Blanki uważam za udany - napisała rolniczka.

W przyjęciu uczestniczyła najbliższa rodzina. Był różowy tort oraz mnóstwo złotych i różowych balonów. Niektóre z nich zostały jeszcze z świętowania rocznicy ślubu małżonków, którą obchodzili kilka dni wcześniej - widnieje na nich napis "M&P rocznica ślubu". Nie zabrakło także innych dekoracji, w tym pamiątkowych urodzinowych czapeczek. W komentarzach pod postem posypały się życzenia dla małej solenizantki.

Jak ślicznie wyglądacie Małgosiu. Pięknie przygotowana impreza, każdy detal śliczny. Macie cudowną rodzinę i bliskich. Sto lat Blanka - czytamy w komentarzach od fanów.

