Aleksandra Szwed w lipcu urodziła drugie dziecko. Córkę karmi piersią i apeluje o to, by wykazać wyrozumiałość dla matek karmiących. Często ten widok w przestrzeni publicznej budzi kontrowersje. Aktorka jednak jest zdania, że nie powinno to nikogo oburzać. Sama stosuje jednak inną metodę, by nakarmić swoje niemowlę.

REKLAMA

Zobacz wideo Mity związane z karmieniem piersią. "Wiele rzeczy jest tylko w naszej głowie"

Edyta Pazura kocha ozdabiać dom. Pokazała, jak przystroiła ganek na jesień. Ale klimat!

Aleksandra Szwed o karmieniu piersią w miejscach publicznych: Mnie to rozczula

Aktorka w rozmowie z Pudelkiem powiedziała, co myśli o publicznym karmieniu piersią. Czasami i jej zdarza się to robić, ponieważ nie ma wyjścia. Jednak zazwyczaj sięga po ułatwienie.

Człowiek potrzebuje zjeść na żądanie. Ze względu na swój własny komfort, lubię mieć zapas pokarmu w butelce przy sobie. Jest bardzo wiele kobiet i dzieci, które potrzebują karmienia piersią - powiedziała portalowi.

Sama reaguje na taki widok w sposób wyrozumiały. Powiedziała także, że kobieta zmaga się z trudnymi chwilami po porodzie. Nie trzeba więc piętnować jej jeszcze za karmienie dziecka w restauracji czy parku. Dodała także, jak ważne jest łagodne traktowanie mam w czasie połogu i później, kiedy mierzą się z własnym ciałem, które się zmieniło. Złośliwe komentarze mogą zachwiać pewność siebie.

Nie mam absolutnie nic przeciwko temu, wręcz mnie to rozczula. Wiem, jak ważne są to chwile. Matka karmiąca nie powinna się zamykać w czterech kątach. Z każdym porodem uczymy się swojego ciała na nowo. Nawet neutralne komentarze wydają się bardziej kąśliwe i raniące. Bądźcie ciepli i mili dla mamusiek - powiedziała Pudelkowi.

Marina kręci teledysk w Paryżu. Pochwaliła się stylizacją i zaprezentowała manicure

Aleksandra Szwed jak dotąd nie zdradziła, jak nazywa się jej córka. Pod koniec lipca zdradziła dopiero płeć dziecka. Stroni także od pokazywania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych. Zobacz też: Aleksandra Szwed pokazała zdjęcie z pierwszego spotkania swoich dzieci. Jest wyjątkowe