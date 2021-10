Według użytkowniczki TikToka relacje między księżną Kate a siostrami z Yorku - księżniczką Beatrycze i księżniczką Eugenią - nie należą do najlepszych. Co więcej, kontakt z nimi miał się osłabić również na linii z księciem Williamem. Jak twierdzi tiktokerka prowadząca profil "tishtoking", napięta sytuacja zaczęła się od braku zaproszenia ze strony księżnej Kate dla księżniczki Beatrycze na jeden z balów.

Księżna Kate i księżniczki z Yorku nie przepadają za sobą?

Tiktokerka twierdzi, że księżniczka Beatrycze miała wpaść w płacz, kiedy nie otrzymała upragnionego zaproszenia na bal charytatywny od księżnej Kate.

Nie jest tajemnicą, że siostry z Yorku i księżna Kate nie pałają do siebie sympatią. Beatrycze wpadła w płacz, kiedy Kate nie zaprosiła jej na jeden z balów charytatywnych - czytamy na TikToku.

Tiktokowa ekspertka od rodziny królewskiej podaje, że w dzieciństwie bracia Harry i William trzymali się bardzo blisko z siostrami z Yorku. Relacje jednak dramatycznie się pogorszyły, kiedy w rodzinie królewskiej pojawiła się Kate.

Pomimo kłótni między ich ojcami, książę Harry, książę William, księżniczka Beatrice i księżniczka Eugenia dorastali między sobą bardzo blisko. Lecz kiedy William poślubił Kate, siostry zostały odstawione na bok. Harry zaś wciąż jest bardzo blisko sióstr - tłumaczy tiktokerka.

Na TikToku pada nawet porównanie księżnej Kate do postaci z filmu "Wredne dziewczyny" - Reginy George, która do miłych osób nie należała. Z innego źródła dowiadujemy się zaś, że to siostry z Yorku są chłodne wobec księżnej.

Księżna Kate czuje się ignorowana przez księżniczkę Beatrycze i księżniczkę Eugenię. Bardzo ją to smuci. Ale prawda jest taka, że one zawsze czuły zazdrość wobec Kate - czytamy na portalu New Idea.

Wierzycie w te doniesienia?