Edyta Pazura chętnie dzieli się na Instagramie fotografiami, przedstawiającymi jej dom. Mieliśmy już okazję podziwiać różne pomieszczenia m.in. kuchnię, salon czy łazienkę. Tym razem na InstaStories żony aktora fani mogli zobaczyć, jak wygląda ganek. Totalnie jesienny klimat.

Edyta Pazura przygotowała dom na jesień

Zdjęcie, które zamieściła Edyta Pazura na Instagramie, przedstawia białe drzwi wejściowe do domu, które zostały przystrojone girlandami z hortensji bukietowej. Do tego na ganku znalazły się dwie olbrzymie białe donice z takimi samymi kwiatami. Internauci zachwyceni byli klimatem późnego lata, jaki stworzyła żona aktora. Tak bardzo spodobał się im wystrój, że prosili celebrytkę, by drugi raz wrzuciła zdjęcie ganku do sieci.

Trzeba przyznać, że Edyta Pazura ma świetny zmysł do tego typu aranżacji. Dom, w którym mieszka z Cezarym Pazurą i trójką dzieci stworzyła od podstaw. Udało się jej stworzyć bardzo przytulne miejsce pełne ekologicznych materiałów i ciekawych rozwiązań. Pełno w nim kwiatów i drobiazgów, które nadają styl. Edyta Pazura na każdą porę roku i niemal na każdą okoliczność stara się ozdabiać dom, by był wyjątkowy.

Nie tak dawno żona aktora pochwaliła się, że zaadaptowała nawet piwnicę. Zorganizowała tam swoje miejsce pracy.

Piwnica nie piwnica, progres widać. Biuro jak malowane - napisała wówczas w sieci żona aktora.

Edyta Pazura założyła własną markę odzieżową i kieruje firmą z biura urządzonego pod salonem. Jak się okazuje, nie tylko wnętrza są dla niej ważne, ale też to, jak rodzinne gniazdo wygląda z zewnątrz.