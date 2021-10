Anna Lewandowska chętnie dzieli się na Instagramie kadrami, nie tylko z sali treningowej, ale także takimi, na których widać, jak spędza czas z najbliższymi. Tym razem pokazała, jak wypoczywa Klara. W tle pokój dziewczynki. Czyżby trenerka nieco go przearanżowała?

Anna Lewandowska pokazała pokój Klary. Przytulny i uroczy

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski niejednokrotnie chwalili się talentami Klary. Pokazywali, jak dziewczynka ćwiczy, pływa czy gra na pianinie. Teraz trenerka opublikowała zdjęcie, na którym widać, że czterolatka interesuje się literaturą i trzyma w ręce książkę. Widać też, że dziewczynka ma swoją małą biblioteczkę. Półka z literaturą dziecięcą znajduje się na tyle nisko, że samodzielnie może sięgać po kolejne pozycje.

Pokój Klary Lewandowskiej Fot. annalewandowskahpba/Instagram

To, co zwraca także uwagę to wystrój wnętrza pokoju czterolatki. Trenerka już wcześniej pokazywała fragmenty tej przestrzeni (więcej na ten temat TUTAJ). Widać więc, że zaszły tu drobne zmiany. Urocze łóżko z drewnianymi elementami zostało przesunięte pod okno. Trenerka postawiła też na delikatniejsze materiały - w oczy rzuca się jasna firana. Przez to pokój stał się jaśniejszy i bardziej przytulny. Na uwagę zasługują także tapeta w groszki oraz lampki w kształcie balonów. Nie brak też różowych dodatków. Całość prezentuje się urokliwie.

