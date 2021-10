Hanna Zborowska w styczniu 2021 roku ogłosiła, że rozwodzi się z mężem. Influencerka i jej mąż Daniel Neves byli małżeństwem przez 14 lat. Córka Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej nie ukrywa, jak układają się jej relacje z byłym mężem. Podczas jednej z instagramowych relacji padły niepokojące słowa.

Hanna Zborowska o byłym mężu

Hanna Zborowska kilka miesięcy temu udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że rozwód był dla niej trudnym doświadczeniem. Opowiedziała też o tym, że przez trzy lata próbowała ratować małżeństwo i przez ten czas chodziła z mężem na terapię.

Z kochanków staliśmy się przyjaciółmi. W momencie, kiedy kończy się miłość, to tak naprawdę nie ma sensu się męczyć. To jest bardzo przykre i bardzo cały czas mnie to boli. Kiedy nie ma wyjścia, trzeba podjąć męską decyzję - powiedziała w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Starszej siostrze Zofii Zborowskiej zdarza się też mówić o rozwodzie i tym, jak układają się jej stosunki z byłym mężem podczas relacji na Instagramie. W trakcie jednej z nich prowadząca program "Egzotyczne podróże na każdą kieszeń" zdecydowała się na szczere i bardzo niepokojące wyznanie.

Jak mnie widzi, to ma ochotę mnie j***ąć. A tak naprawdę to wydaje mi się, że jednak była teściowa chce to zrobić.

Hanna Zborowska o opiece nad dziećmi

Hanna Zborowska już jakiś czas temu zdradziła, że doszła z byłym mężem do porozumienia w kwestii opieki nad córkami. Dziewczynki zamieszkały z matką, a wedle tego, co Zborowska mówiła podczas jednej z sesji Q&A na Instagramie, dzieci miały spędzać z tatą co drugi weekend. Teraz kobieta także poruszyła tę kwestię. Okazuje się, że ustalenia co do opieki nad córkami nieco się zmieniły.

Umówiliśmy się tak, że dzieci są dwa tygodnie u mnie, dwa tygodnie u niego. Tylko żeby dzieci u niego były tyle czasu, to on musi przede wszystkim pokazać, że jest w stanie sam przeżyć dwa tygodnie.

Przypomnijmy, że Zborowska układa sobie życie na nowo. Po kilku miesiącach od rozstania pochwaliła się nowym partnerem.

Marcelo poznałam w połowie listopada. Zaczął ze mną rozmawiać i od razu powiedział, że chciałby zaprosić mnie na kolację. Jest ode mnie o 10 lat starszy, jest adwokatem, oprócz tego ma kilka małych biznesów. To bardzo inteligentny, ciepły facet i świetnie tańczy. Tym mnie ujął, bo nikt ze mną nigdy nie tańczył - powiedziała.

Mężczyzna, podobnie jak Zborowska, mieszka w Brazylii.