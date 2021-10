Adam Zdrójkowski na co dzień mieszka w Warszawie, gdzie praktycznie każdego dnia jeździ po mieście samochodem. Zapytaliśmy go, jak sobie radzi za kółkiem. Przyznał, że prowadzenie auta w stolicy nie należy do najłatwiejszych. Jak ocenia warszawskich kierowców?

Zobacz wideo Adam Zdrójkowski: Jestem agresorem za kierownicą

Adam Zdrójkowski tresuje się, gdy jeździ po Warszawie. "Jestem strasznym agresorem za kierownicą"

Aktor jest już przyzwyczajony do codziennych wyzwań na warszawskich drogach, które spowodowane są dużą liczbą samochodów, korkami i kierowcami z różnych zakątków Polski. Jednak, jak sam przyznaje, i jemu udzielają się emocje podczas manewrów.

Ja nie mogę oceniać kierowców, bo sam jestem strasznym agresorem za kierownicą. Jestem osobą bardzo impulsywną, często przelewam tam swoje emocje - powiedział reporterowi Plotka.

Jego zdaniem stolica nie należy do łatwych miast, jeśli chodzi o naukę jazdy. Również później, już po zdaniu prawa jazdy, trzeba przywyknąć do miejskiej dżungli pełnej skomplikowanych skrzyżowań. Ma także radę dla tych, którzy odczuwają duży strach za kierownicą.

Trzeba się nauczyć jeździć po Warszawie. To nie jest łatwe miejsce do nauki jazdy. Jest chaos, dużo stresu za tą kierownicą. Jeśli ktoś tego stresu nie jest w stanie udźwignąć, lepiej niech nie wsiada, bo to się skończy pewnie jakąś stłuczką - apeluje.

W rozmowie z Cezarym Wiśniewskim śpiewający aktor przyznał także, że lubi swój samochód. Jednak wkrótce chce wymienić go na lepszy model.

Lubię motoryzację, jaram się nią i nie będę sobie na nią skąpił - dodał.

W jakim wieku Adam Zdrójkowski kupił swój pierwszy samochód? Możecie być zdziwieni. Jakich gestów używa za kierownicą? Czy aktor korzysta z komunikacji miejskiej? I jak radzi sobie na mieście ze swoją popularnością? Dowiecie się z materiału wideo na górze strony.

