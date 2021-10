Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens obchodzili pierwszą rocznicę ślubu. Oprócz romantycznej niespodzianki od męża, projektantka pochwaliła się także podarunkami od znajomych. Wśród tych, którzy przesłali upominki, byli Anna i Robert Lewandowscy. Wybrali najbardziej klasyczny i uniwersalny prezent. Sprawili wielki bukiet czerwonych róż z dedykacją dla zakochanego małżeństwa. Okazuje się jednak, że świętowanie rocznicy dopiero się zacznie. Na sobotę planowana jest huczna impreza w iście milionerskim stylu.

Joanna Przetakiewicz dostała prezent od Lewandowskich na pierwszą rocznicę ślubu. Inni też się postarali

Joanna Przetakiewicz zrelacjonowała na Instagramie to, co dostali wraz z mężem. Odebrali kilka paczek, w których czekały na nich większe i mniejsze niespodzianki, w tym drogie alkohole oraz kwiaty. W bukiecie od Lewandowskich znalazł się także liścik z życzeniami "wszystkiego dobrego". Projektantka w imieniu swoim oraz Rinke Rooyensa podziękowała za prezent w relacji na Instagramie.

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens dostali prezent od Lewandowskich z okazji pierwszej rocznicy ślubu fot. instagram.com

Małżonkowie mają także wielu innych hojnych znajomych. Joanna Przetakiewicz zrelacjonowała na InstaStories, jak pod jej dom w Konstancinie-Jeziornej przyjechała ciężarówka wypełniona roślinami i ozdobami ogrodowymi. Grupa przyjaciół postanowiła sprawić parze na jubileusz nietypowy prezent. Wynajęli firmę, która przywiozła i ozdobiła front domu małżonków. Na schodach przed posiadłością stanęły wielkie donice pełne kwiatów, wrzosów i innych ozdobnych roślin, a także dynie oraz dekoracyjne klatki. Na drzwiach zawisł wianek. Całość stworzyła jesienną kompozycję.

Okazuje się, że to jest prezent od większej liczby osób, nie tylko mojego najbliższego gangu. Słuchajcie, my dopiero podczas naszego sobotniego party dowiemy się, kto jest tym pomysłodawcą - powiedziała Joanna Przetakiewicz na InstaStories.

Joanna Przetakiewicz pokazała, jaki prezent sprawili jej przyjaciele z okazji rocznicy ślubu fot. instagram.com

Ale na tym nie koniec. Świętowanie dopiero się zacznie, gdyż projektantka mody i producent zaplanowali na sobotę huczną imprezę. Joanna Przetakiewicz pokazała magazyn załadowany po brzegi workami z przeróżnymi ozdobami i gadżetami. To wszystko trafiło do ciężarówek. Jedną z nich został także przewieziony ekran i muzyczny sprzęt. Z zapowiedzi na Instagramie wynika, że będzie to impreza w stylu disco. Z pewnością nie zabraknie na niej gwiazd show-biznesu.