Paulina Krupińska spędzała czas z dziećmi, a przy okazji wystylizowano jej paznokcie. Efektami pochwaliła się na Instagramie. W domu były także inne powody do radości. Tosia, córka prezenterki z niecierpliwością wyczekuje wróżki zębuszki. Zapozowała z mamą do wspólnego zdjęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Krupińska chwali się nowym uśmiechem. "Wreszcie założyłam aparat"

Variety's Power of Women. Angelina Jolie zadaje szyku, ale show kradnie jej córka

Paulina Krupińska ma nowe paznokcie. Projekt córki. Tosi wypadł też pierwszy ząb

Gwiazda TVN-u piątkowy dzień spędziła w rodzinnym gronie. Pobawiła się z dziećmi oraz znalazła czas na wyjście do fryzjera. Tam odświeżyła sobie kolor, przykrywając odrosty oraz podcięła grzywkę. Oprócz wizyty w salonie na Instagramie zrelacjonowała czas spędzony z pociechami. W ruch poszły naklejki, a mama oddała do dyspozycji swoje paznokcie. Okazało się, że córka prezenterki lubi bawić się w salon kosmetyczny. Paulina Krupińska pochwaliła się efektami dziecięcej "stylizacji". Na jej paznokciach wylądowały kolorowe motylki, rybki, a nawet jaszczurka.

Paulina Krupińska pochwaliła się paznokciami wystylizowanymi przez córkę fot. instagram.com

Ale to nie koniec wrażeń. Tego samego dnia Tosia straciła pierwszy ząb. Dla każdego dziecka to nie lada wydarzenie. Mama zrobiła sobie z córką wspólne zdjęcie. Widać na nim szeroki uśmiech dziewczynki i brak dolnej jedynki.

Dzisiaj przyjdzie do Tosi wróżka zębuszka. Pierwszy raz - napisała uśmiechnięta mama pod zdjęciem.

Cleo rozpuściła włosy... na łóżku w Karpaczu. "Leniwy poranek". Fani oniemieli z zachwytu

Paulina Krupińska po tej deklaracji będzie musiała wywiązać się z zadania i dopilnować, by wróżka odwiedziła jej córkę. Prowadząca "Dzień dobry TVN" dba o to, by nie publikować wizerunku pociech w sieci. Najczęściej możemy zobaczyć je z profilu lub z zasłoniętymi twarzami. Gwiazda i jej mąż, Sebastian Karpiel-Bułecka, doczekali się dwóch pociech. Wychowują sześcioletnią Antoninę i czteroletniego Jędrzeja.

ZOBACZ TEŻ: Sebastian Karpiel-Bułecka zadziwił fanów. Wrzucił zdjęcie dzieci. Antonina to prawdziwa modnisia, a Jędrzej? Dusza towarzystwa

Paulina Krupińska z córką Tosią fot. instagram.com