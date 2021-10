Angelina Jolie to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych gwiazd światowego formatu. Aktorka od pewnego czasu nie pojawia się często na imprezach branżowych. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek, wybierając się na wydarzenie Variety’s Power of Women, na którym wyróżniane są znane kobiety mocno zaangażowane w działalność dobroczynną. Dawna żona Brada Pita nie była tam sama.

Zobacz wideo Angelina Jolie i Brad Pitt rozwiedli się. Poznajcie historię ich miłości

Angelina Jolie z córką podczas Variety’s Power of Women

Aktorka na czwartkowe wydarzenie zabrała ze sobą 16-letnią córką Zaharę Jolie-Pitt, co nie umknęło uwadze mediów. Obie pozowały fotoreporterom na ściance. Angelina Jolie postawiła tego dnia na dosyć skromną, ciemnobeżową sukienkę do ziemi i z delikatnym półgolfem. Zdecydowanie więcej emocji wzudziła stylizacja nastoletniej Zahary. Córka aktorki miała na sobie elegancki, biały komplet ze spodniami, do którego dobrała sportowe buty w tym samym kolorze. Na jednym ze zdjęć razem z Angeliną Jolie i Zaharą Jolie-Pitt można było zobaczyć ubraną w różową sukienkę poetkę Amandę Gorman. To właśnie jej przypadł tytuł Power of Women

Zahara Jolie-Pitt jest jednym z sześciorga dzieci Angeliny Jolie. Aktorka adoptowała ją w 2005 roku około pół roku po przyjściu na świat dziewczyny. Nastolatka ma na koncie rolę w filmie "Czarownica", w którym w rolę tytułowej bohaterki wcielała się jej matka. Udział w imprezie Variety’s Power of Women nie był pierwszym tego typu wyjściem dla Zahary. Na czerwonym dywanie pojawiła się chociażby podczas premiery produkcji "Czarownica 2" czy animacji "Dumbo".

