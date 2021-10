Księżniczka Beatrice i jej mąż, Edoardo Mapelii Mozzi, niespełna dwa tygodnie temu zostali rodzicami. 18 września na świat przyszła ich córka. Teraz rodzina królewska za pośrednictwem Instagrama powiadomiła, jak nazywa się nowy członek monarchii. Dziecko otrzymało dwa imiona. Drugie po prababce - królowej Elżbiecie II. Tym samym monarchini zyskała kolejną imienniczkę wśród prawnucząt.

Pałac ogłosił imiona córki księżniczki Beatrice. Jedno z nic po prababce

W oświadczeniu wydanym przez rodzinę królewską czytamy:

Jej królewska wysokość księżniczka Beatrice i pan Edoardo Mapelli Mozzi nazwali swoją córkę Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

Sienna jest 11. w kolejce do tronu. Wiąże się to z tym, ze nie otrzyma książęcego tytułu. Jednak odziedziczy honory po swoim ojcu i nie chodzi jedynie o nazwisko. Edoardo Mapelli Mozzi jest włoskim hrabią, a co za tym idzie, jego córka otrzyma po nim tytuł lady (hrabianka). Szczęśliwi rodzice dodali od siebie kilka słów w oświadczeniu na Instagramie.

Wszyscy mamy się dobrze, a Wolfie jest najlepszym starszym bratem Sienny - powiedzieli księżniczka i jej mąż.

Wolfie, bo tak nazywają starszego brata nowonarodzonej córki, to syn męża księżniczki Beatrice z poprzedniego związku. Ma na imię Christopher i w tym roku kończy pięć lat. Sama księżniczka nazywa go "bonusowym synem".

Sienna Elizabeth nie jest jedyną, która nosi imię po królowej. Księżniczka Charlotte, córka księcia Williama i księżnej Kate, dostała identyczne drugie imię. Z kolei książę Harry i Meghan Markle także złożyli hołd monarchini, nazywając córkę Lilibet - od zdrobnienia formy Elizabeth. Tak nazywał swoją żonę książę Filip. Zgodnie z tradycją królowa musiała zatwierdzić wybór imion dla dziecka narodzonego w najbliższej rodzinie.