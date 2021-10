Za nami światowa premiera najnowszej części przygód Jamesa Bonda - "Nie czas umierać". Na wydarzenie do londyńskiego Royal Albert Hall przybyło wiele gwiazd, jednak tamtego wieczoru najpiękniej lśniła księżna Kate. Miała na sobie dopasowaną, połyskującą, złotą suknię od Jenny Packham. Do kreacji dobrała masywne kolczyki oraz złote czółenka Aquazzura. To ulubiona obuwnicza marka Meghan Markle. Czy Kate powinna podziękować bratowej za inspiracje?

Ekspert uważa, że Kate inspiruje się stylem Meghan

Jak podaje "Daily Mail" przyjaciele i doradcy księżnej Kate wierzą, że jej pojawienie się w złotej sukni na czerwonym dywanie to zwieńczenie planu, który ma na celu przemianę księżnej z zachowawczej żony stojącej w cieniu męża, w potencjalną wybawczynię monarchii od wszelkich kryzysów. Podobno ten pomysł nie zrodziłby się, gdyby nie konflikt pomiędzy Kate a Meghan. Jak twierdzą królewscy eksperci, doradcy żony księcia Williama już od dłuższego czasu bezskutecznie próbowali zachęcić księżną do ośmielenia się z występami publicznymi. Jednak Kate wolała stać z boku i uchodzić za wzorową żonę i matkę. Tak by też pewnie zostało, gdyby nie zaciekła rywalizacja z bratową.

Według doniesień zagranicznej prasy, kiedy Kate zobaczyła, do czego zmierza Meghan, aby zdestabilizować monarchię, w księżnej obudziła się wyjątkowa determinacja.

Wiedziała, że będzie musiała zmienić taktykę - i tak zrobiła. Teraz można powiedzieć, że jest królewską gwiazdą rocka - dokładnie taką, jaką powinna być Meghan - mówi królewski ekspert.

Jak donosi "Daily Mail" każdy znaczący, amerykański magazyn o modzie; "Vogue", "Harper's Bazaar" czy "Vanity Fair", walczą o to, aby Kate zgodziła się pojawić na ich okładce. Czy się odważy? Księżna, póki co, odrzuca wszystkie oferty.