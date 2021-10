W życiu Małgorzaty Rozenek sporo się dzieje, a celebrytka nie zwalnia tempa. Aktualnie przebywa w Berlinie, skąd relacjonuje swoją podróż na InstaStories. Celebrytka opublikowała nowe zdjęcia, na których pozuje w czarnej stylizacji, a internauci nie mogli wyjść z podziwu nad tym, jak młodo i świeżo wygląda.

Małgorzata Rozenek zachwyciła fanów wyglądem w Berlinie

Małgorzata Rozenek postanowiła zwiedzić Berlin, który najwyraźniej przypadł jej do gustu. Celebrytka opublikowała na Instagramie serię zdjęć, na których pozuje w czarnej stylizacji na tle graffiti. Małgosia miała na sobie modne w tym sezonie dzwony, które zestawiła z czarną górą i dżinsową kurtką. Największą uwagę zwracają dodatki - ciemna torebka Balmain i masywne buty ze złotą klamrą. Rozenek do całości dodała retro okulary przeciwsłoneczne. Jednak tym razem to nie jej stylówka wywołała zamieszanie w komentarzach.

Berlin, dzień pierwszy - napisała celebrytka.

Fani nie mogli nadziwić się, jak Małgosia to zrobiła, że na zdjęciach wygląda tak młodo. Nie jest tajemnicą, że celebrytka wielokrotnie publikowała zdjęcia, na których można było zauważyć ingerencję programu graficznego. Internauci w komentarzach zachwycali się, że Małgorzata wygląda jak 16-latka.

Na pierwszym zdjęciu jak nie pani.

A pani coraz młodsza, zaraz każą wrócić do podstawówki.

Taka stylizacja naprawdę panią odmładza.

Jak 16-stka - czytamy.

Jak wam się podobają nowe zdjęcie Małgorzaty Rozenek? Podobnie jak fani uważacie, że berlińskie powietrze zadziałało na nią odmładzająco?