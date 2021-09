Jennifer Aniston nie miała szczęścia w miłości. Jak sama przyznała, do tej pory nie przeszkadzało jej to, że jest singielką. Poczuła jednak, że jest gotowa na poważny związek. W wywiadzie zdradziła, jakie cechy musi mieć idealny dla niej mężczyzna. Jeden wymóg jest dla niej szczególnie ważny i pokazuje, że poważnie podchodzi do kwestii znalezienia drugiej połówki.

Jennifer Aniston opisała cechy idealnego partnera

Jennifer Aniston uchodzi za jedną z najpiękniejszych aktorek w Hollywood. Uroda i rola Rachel Green w kultowym serialu "Przyjaciele" sprawiły, że nie może opędzić się od adoratorów. Mimo że wzbudza tak duże zainteresowanie u płci przeciwnej, do tej pory nie udało się jej stworzyć trwałego związku. Aniston ma za sobą dwa rozwody. Po pięciu latach małżeństwa rozwiodła się z Bradem Pittem, który miał zdradzić aktorkę z Angeliną Jolie na planie filmu "Pan i Pani Smith". Po głośnym rozwodzie aktora z Jolie fani spekulowali, że uczucie pomiędzy "Braniston" ponownie się odrodziło. Jen nie zamierza wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, ale utrzymuje przyjacielskie kontakty z byłym mężem.

Po Bradzie Picie aktorka związała się z Justinem Theorux, ale i ta relacja nie przetrwała próby czasu. Dwa lata spędzone wspólnie zakończyły się rozwodem. Mimo to para jest ze sobą blisko i od czasu do czasu się spotykają. Jennifer udzieliła wywiadu "Radio Andy" w Sirius XM, w którym nie pominęła pytań na temat życia uczuciowego. Szczerze przyznała, że z nikim się teraz nie spotyka, ale jest gotowa na miłość.

Nikt jeszcze nie pojawił się na moim radarze, ale myślę, że w końcu nadszedł czas. Sądzę, że jestem gotowa, by móc dzielić życie z drugą osobą - przyznała aktorka.

W rozmowie aktorka wyjawiła, jakie cechy musi mieć jej partner. Aniston nie ukrywała, że aplikacje randkowe nie wchodzą w grę. Chciałaby poznać mężczyznę w tradycyjny sposób.

Gdy pierwsza rozmowa przebiega w swobodny i naturalny sposób, to jest dobry znak. Ważna jest pewność siebie, ale nie zarozumiałość. Poczucie humor, błagam o to. Hojność, bycie miłym dla ludzi. Wystarczy tylko kilka niezbędnych rzeczy - wyliczała gwiazda.

Aktorka słynie z tego, że bardzo o siebie dba. Zwraca uwagę na to, co je i regularnie ćwiczy, dzięki czemu jest w świetnej formie. Jennifer przyznała, że jej facet musi być wysportowany i podobnie jak ona, prowadzić zdrowy tryb życia.

Istotny jest także zdrowy tryb życia. Nie chodzi tylko o to, jak ktoś wygląda, ale chciałabym pożyć jeszcze i nie wylądować na wózku inwalidzkim w wieku 80 lat - dodała.

Pozostaje trzymać kciuki, żeby odnalazła wymarzoną miłość!