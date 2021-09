Najstarszy syn Victorii i Davida Beckhamów od czterech lat mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych. Dla stęsknionych rodziców powrót Brooklyna na Stary Kontynent to idealna okazja do spotkania. Na razie jednak młody mężczyzna nie zawitał do Wielkiej Brytanii. Razem ze swoją narzeczoną Nicolą Peltz, jej matką oraz ojcem przebywał w ciągu ostatnich dni we Włoszech, a teraz stacjonuje we Francji. W trakcie europejskiego tripu popularni podróżnicy widzieli się w Rzymie z samym papieżem Franciszkiem. Pochwalili się tym w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Kim jest Nicola Peltz? Dzięki niej świat mówił, że David Beckham zostanie dziadkiem

Syn Victorii i Davida Beckhamów spotkał się z papieżem Franciszkiem

Brooklyn Beckham nie udostępnił w sieci żadnego zdjęcia, które sugerowałoby, że widział się z głową Kościoła. Zrobiła to jednak jego ukochana. Nicola Peltz opublikowała na Instagramie fotorelację z wycieczki w Rzymie. Uwieczniła w niej wyjątkowe momenty - między innymi wizytę w muzeum, podczas której towarzyszył jej właśnie syn piłkarza.

Zobacz wideo Najnowsza filmowa biografia papieża. "Francesco" rysuje intymny obraz niezwykłej posługi papieskiej!

Na innych kadrach widać, jak młoda modelka pozuje ze swoim ojcem na tle butiku włoskiego domu mody Valentino. Ale to filmik z papieżem Franciszkiem zrobił na internautach największe wrażenie. Nicola uchwyciła chwilę, w której duchowny rozmawia z jej matką Claudią.

Prawdopodobnie nie było to przypadkowe spotkanie. Świadczyć może o tym chociażby skromny i mało wakacyjny strój Claudii Heffner Peltz oraz obecność fotoreporterów.

Wow, dotknęła papieża! To niesamowite.

Nie mogę sobie nawet wyobrazić, ile to musiało dla niej znaczyć - komentowali poruszeni krótkim klipem fani.

Victora Beckham również doceniła to niezwykłe wydarzenie w rodzinie Peltzów, w którym uczestniczył Brooklyn. "Polubiła" post przyszłej synowej.

Opozda wydała oświadczenie. Odniosła się do tematu ciąży