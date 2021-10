Stany Zjednoczone - Jimmy Kimmel

Amerykańska edycja "Milionerów" emitowana jest w Stanach Zjednoczonych z przerwami od 1999 roku. Prowadzący przez lata zmieniali się między sobą, choć większość edycji należała do prezentera znanego jako "najciężej pracującego mężczyzny w Hollywood" Regisa Philbina oraz znanej m.in. z programu śniadaniowego "Today" dziennikarki Merdeith Vieiry. Obecną wersję show prowadzi zaś Jimmy Kimmel, doskonale znany ze swojego programu wieczornego "Jimmy Kimmel Live!", w którym rozmawia ze znanymi osobami i w humorystyczny sposób komentuje aktualne wydarzenia ze świata.

Jimmy Kimmel fot. Youtube @ABC

Wielka Brytania - Jeremy Clarkson

Brytyjska, a zarazem pierwsza wersja "Milionerów" emitowana jest od 1998 roku z przerwą między 2014 a 2018 rokiem. Pierwszym prowadzącym był Chris Tarrant, doskonale znany Brytyjczykom ze stacji radiowej Capital Radio oraz prezenter innych quizowych programów. Od 2018 roku show prowadzi Jeremy Clarkson - publicysta i dziennikarz telewizyjny zajmujący się motoryzacją.

Jeremy Clarkson fot. Youtube @Stellify Media

Niemcy - Günther Jauch

Niemiecka wersja "Milionerów" trwa nieprzerwanie od 1999 roku. Co więcej, wciąż ma tego samego prowadzącego. Jest nim lubiany przez niemiecką publiczność i wielokrotnie nagradzany dziennikarz Günther Jauch, odznaczając się wyjątkowym poczuciem humoru. W 2005 roku został nazwany przez magazyn "Stern" najpopularniejszym Niemcem na świecie.

Gunther Jauch fot. Youtube @RTL

Rosja - Dmitry Dibrov

Rosyjska wersja show emitowana jest nieprzerwanie od 1999 roku. Pierwszym prowadzącym był komik i piosenkarz Maxin Galkin. Od 2008 program prowadzi jeden z najbardziej znanych prezenterów w kraju, Dmitry Dibrov, który udziela się czasem również jako aktor i wokalista.

Dmitry Dobrov fot. Youtube @DOMINO Production

Australia - Eddie McGuire

Australia nieprzerwanie ma jednego prowadzącego "Milionerów". Jest nim prezenter radiowy, dziennikarz i komentator sportowy Eddie McGuire.

Eddie McGuire fot. Youtube

Włochy - Gerry Scotti

Włoska wersja "Milionerów" emitowana jest od 2000 roku, z przerwą między 2011 a 2018 rokiem. Show prowadzi wciąż ten sam prowadzący, Gerry Scotti, znany włochom również z innych quizowych programów. Co ciekawe, Scotti ma polityczną przeszłość - od 1987 do 1992 roku przynależał do centrolewicowej partii Włoska Partia Socjalistyczna.

Gerry Scotti fot. Instagram @gerryscotti

Hiszpania - Juanra Bonet

Pierwszy odcinek hiszpańskiej edycji "Milionerów" został wyemitowany w 1999 roku. Od tamtej pory format miał dwie przerwy - między 2001 a 2005 rokiem oraz między 2009 a 2020 rokiem. Obecnym prowadzącym jest barceloński aktor, komik i prezenter Juanra Bonet.

Juanra Bonet fot. Instagram @juanrabonet

Portugalia - Filomena Cautela

Portugalska edycja "Milionerów" miała kilka wersji, a jej obecna wersja jest emitowana od 2020 roku. Tym razem prowadzącą jest kobieta - aktorka i prezenterka telewizyjna Filomena Cautela. W 2018 rok wraz z Sílvią Alberto, Danielą Ruah i Catariną Furtado, poprowadziła 63. Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany w Lizbonie.

Filomena Cautela fot. Instagram @filomenacautela

Chile - Diana Bolocco

W Chile "Milionerów" prowadzi Diana Bolocco, znana jako siostra Cecilii Bolocco - Miss Universe w 1987 roku. To jedna z nielicznych kobiet na świecie, które prowadzą show.

Diana Bolocco fot. Instagram @dianaboloccof

Francja - Camille Cobat

Francuska edycja show emitowana jest od 2000 roku, z przerwą między 2016 a 2019 rokiem. Obecnie show prowadzi prezenter Camille Combal, który jest gospodarzem tamtejszego "Tańca z Gwiazdami" czy innych programów, jak np. "The Masked Singer".

Camille Combal fot. Instagram @camillecombal